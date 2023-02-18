浙江婦拒絕生二胎 遭狠夫潑硫酸…僅拘留10天引眾怒

浙江一名女子因不同意生二胎，遭丈夫潑硫酸毀容。（取材自新京報）

浙江開化縣一名31歲張姓女子上月遭29歲徐姓丈夫潑硫酸，致毁容、雙眼和雙耳燒傷，康復後一隻耳朵聽力下降，丈夫被警方行政拘留10日並罰款400元人民幣（約58美元）。

綜合極目新聞、新京報報導，張女稱，她去年不同意生二胎的要求而遭擔任化學工程師的丈夫家暴 ，向當地法院起訴離婚後，遭丈夫潑硫酸報復。

張女說，去年年6月，丈夫提出要二胎，她沒有同意，二人便發生了爭吵。爭吵期間，丈夫拿起菜刀威脅她，「說不給他生二胎，就拿菜刀砍死我，當時大孩子還在喝奶。」當時張女害怕日後會再次遭家暴，決定提出離婚，但丈夫不同意。2022年6月底，她聘請了律師，向當地法院起訴離婚，因訴訟費繳納不成功等原因，7月中旬未能如期開庭。

時隔半年後，張女今年1月底欲再次起訴離婚。然而，在起訴前十多天，丈夫打電話告知她要從外地回來當面再談談。因為害怕，張女便立即回到了娘家。丈夫前往張女娘家後，在衛生間向她臉部、頭部潑了硫酸。

張女稱，當時自己臉部頭部灼燒感強烈，眼睛已無法睜開，趕忙到醫院治療，「四天後，眼睛能睜開了，看了影片才知道，他事先把裝有硫酸的瓶子藏在了身後，有多次向我潑灑的動作。」

浙江衢化醫院出具的診斷證明顯示，張女身上多處濃硫酸燒傷11%，二度到三度；雙眼燒傷；雙耳燒傷。張女目前在醫院接受治療，康復情況比較好。

涉嫌潑硫酸的徐男遭開化縣公安 局以故意傷害的違法行為，處行政拘留10日並處罰款400元人民幣。事件近日曝光後引起網絡質疑處罰太輕，警方回應稱行政處罰只是第一步，將根據張女傷勢鑑定結果，追究疑犯法律責任。