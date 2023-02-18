我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

控從事間諜活動 荷蘭驅逐俄外交官、關閉貿易辦事處

浙江婦拒絕生二胎 遭狠夫潑硫酸…僅拘留10天引眾怒

中國新聞組／北京19日電
浙江一名女子因不同意生二胎，遭丈夫潑硫酸毀容。（取材自新京報）
浙江一名女子因不同意生二胎，遭丈夫潑硫酸毀容。（取材自新京報）

浙江開化縣一名31歲張姓女子上月遭29歲徐姓丈夫潑硫酸，致毁容、雙眼和雙耳燒傷，康復後一隻耳朵聽力下降，丈夫被警方行政拘留10日並罰款400元人民幣（約58美元）。

綜合極目新聞、新京報報導，張女稱，她去年不同意生二胎的要求而遭擔任化學工程師的丈夫家暴，向當地法院起訴離婚後，遭丈夫潑硫酸報復。

張女說，去年年6月，丈夫提出要二胎，她沒有同意，二人便發生了爭吵。爭吵期間，丈夫拿起菜刀威脅她，「說不給他生二胎，就拿菜刀砍死我，當時大孩子還在喝奶。」當時張女害怕日後會再次遭家暴，決定提出離婚，但丈夫不同意。2022年6月底，她聘請了律師，向當地法院起訴離婚，因訴訟費繳納不成功等原因，7月中旬未能如期開庭。

時隔半年後，張女今年1月底欲再次起訴離婚。然而，在起訴前十多天，丈夫打電話告知她要從外地回來當面再談談。因為害怕，張女便立即回到了娘家。丈夫前往張女娘家後，在衛生間向她臉部、頭部潑了硫酸。

張女稱，當時自己臉部頭部灼燒感強烈，眼睛已無法睜開，趕忙到醫院治療，「四天後，眼睛能睜開了，看了影片才知道，他事先把裝有硫酸的瓶子藏在了身後，有多次向我潑灑的動作。」

浙江衢化醫院出具的診斷證明顯示，張女身上多處濃硫酸燒傷11%，二度到三度；雙眼燒傷；雙耳燒傷。張女目前在醫院接受治療，康復情況比較好。

涉嫌潑硫酸的徐男遭開化縣公安局以故意傷害的違法行為，處行政拘留10日並處罰款400元人民幣。事件近日曝光後引起網絡質疑處罰太輕，警方回應稱行政處罰只是第一步，將根據張女傷勢鑑定結果，追究疑犯法律責任。

徐男稱，他目前已同意離婚，對潑硫酸行為感到後悔，將盡力承擔妻子的治療費用，若妻子傷情鑑定後涉及刑責，自己不會逃避責任。張女稱，被潑硫酸讓自己身心受傷，傷好後將考慮換個城市生活。

女子治療一個多月後，其中一隻耳朵需使用輔助設備助聽。（取材自極目新聞）
女子治療一個多月後，其中一隻耳朵需使用輔助設備助聽。（取材自極目新聞）

家暴 公安

上一則

中國駐菲大使展示雷射測速儀 稱網上都有賣非軍用級

延伸閱讀

布裘親生長女喜蘿原諒老爸 要媽趕快離婚

布裘親生長女喜蘿原諒老爸 要媽趕快離婚
金山日落區爆炸案 53歲嫌獲釋回家參加妻子喪禮

金山日落區爆炸案 53歲嫌獲釋回家參加妻子喪禮
舊金山日落區爆炸案嫌犯獲釋

舊金山日落區爆炸案嫌犯獲釋
布裘親生長女喜蘿已原諒老爸 要媽趕快離婚 「別再惡鬥」

布裘親生長女喜蘿已原諒老爸 要媽趕快離婚 「別再惡鬥」

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00

超人氣

更多 >
尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球
美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」

甘迺迪機場停電2天大批民眾滯留 華人耆老「累到差點暈倒」