王毅：中國將發「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」

中共中央外事辦主任王毅宣布，中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。（Getty Images）

據中國外交部消息，當地時間18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅 在德國 出席慕尼黑安全會議並發表主旨講話時宣布，中方將發布「關於政治解決烏克蘭 危機的中國立場」，「中國將繼續站在和平一邊，站在對話一邊」。

本月24日就是俄烏戰爭一周年。王毅表示，中方還將發布《全球安全倡議概念文件》，為解決當今安全困境提出更可行的舉措。

王毅在德國出席慕尼黑安全會議並發表題為「建設一個更加安全的世界」的主旨講話。他說，人類與新冠病毒長達三年的抗爭，揭示了一個樸素的真理，那就是中國國家習近平多次強調的：「我們都是地球村成員，同屬一個命運共同體。人類社會絕不能重走陣營對立、分裂對抗的老路，絕不能陷入零和博弈、戰爭衝突的陷阱」。

王毅說，建設一個更加安全的世界，是各國人民的強烈願望，是世界各國的共同責任，更是時代前進發展的正確方向。為了世界更安全，我們都要堅持尊重各國主權和領土完整，都要堅持通過對話協商和平解決爭端，都要回歸聯合國憲章宗旨和原則，都要重視發展的關鍵作用。

他並強調，建設一個更加安全的世界，是中國矢誌不渝的追求。中國堅持走和平發展道路，是從歷史、現實和未來的深刻思考中作出的戰略抉擇。中國將堅定地團結更多國家一道走和平發展道路。中國的力量每增長一分，世界的和平就多一分希望；各國共同致力於和平發展，人類的未來就能充滿光明。