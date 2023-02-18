我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

98歲前總統卡特 決定轉入安寧照護

停電2天 甘迺迪機場第1航廈部分恢復 滯留者疏通中

中國不再清零 篩檢亭變圖書館、雜物間 發揮剩餘價值

中央社北京18日法新電
隨中國撤銷「清零」政策，一些當初設置的臨時隔離中心、篩檢亭等開始發揮剩餘價值。圖為西安市一批核酸檢測亭被改造為「就業亭」。(中新社)
隨中國撤銷「清零」政策，一些當初設置的臨時隔離中心、篩檢亭等開始發揮剩餘價值。圖為西安市一批核酸檢測亭被改造為「就業亭」。(中新社)

隨中國撤銷COVID-19「清零」防疫政策，一些當初設置的臨時隔離中心、篩檢亭等開始轉為迷你圖書館、警衛亭、簡易資訊服務站甚至雜物間，充分發揮剩餘價值。

自從北京當局去年12月放鬆已堅持近3年的嚴格清零防疫後，中國各城市內數以萬計這類臨時篩檢站、亭該如何處理成為新課題。

這些一度無處不在、儼然清零政策象徵的篩檢站、亭，如今開啟「第二春」。

一名蘇州官員告訴法新社：「與其任由閒置，我們正試著以適合的時間或地點將其再利用。」

有些在火車站附近的站、亭轉為簡易資訊服務站，提供就業資訊或職場法律諮詢；有些被地方民警或清潔人員拿來放雜物。

一名河道清潔工說：「我們來蘇州本地工作時，都還沒這些亭子，現上級將這些交給我們。我們現在供下班後放手套與打掃工具用，雨天還可以躲雨。」

在山東省會濟南，一些被轉為愛心小屋供路人遮風避雨、手機充電，還提供免費熱水。

還有一些轉為紅十字會的服務據點、貨車司機休息站或資源回收亭。

但因還有太多這類亭、站閒置，有些被人拿到網路上賣。二手品買賣app「閑魚」上，一個這類亭、站的售價在人民幣100到8000元不等，取決於設備好壞情況。

篩檢 防疫 北京

上一則

北京將建「博物館之城」：2035年每5萬人擁1座博物館

下一則

王毅：中國將發「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」

延伸閱讀

拉古那伍茲華人捐款 助圖書館擴建

拉古那伍茲華人捐款 助圖書館擴建
東谷華美協會中文圖書館 河濱縣圖書館希望合作

東谷華美協會中文圖書館 河濱縣圖書館希望合作
僑教中心說故事 60親子聆聽

僑教中心說故事 60親子聆聽
小偷頻入侵破壞 圖書館損失三萬

小偷頻入侵破壞 圖書館損失三萬

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00

超人氣

更多 >
尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球
謠言滿天飛 資深媒體人揭劉文正「痛苦引退」內幕

謠言滿天飛 資深媒體人揭劉文正「痛苦引退」內幕
密西西比小鎮驚傳大規模槍擊案 6死1傷嫌犯已遭捕

密西西比小鎮驚傳大規模槍擊案 6死1傷嫌犯已遭捕
美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈