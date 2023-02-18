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北京將建「博物館之城」：2035年每5萬人擁1座博物館

記者廖士鋒／即時報導
北京將中國建構博物館，其中一個博物館軸線就是「中軸線」。圖為從景山眺望中軸線。（圖／取自「北京中軸線」微信公眾號）
北京將中國建構博物館，其中一個博物館軸線就是「中軸線」。圖為從景山眺望中軸線。（圖／取自「北京中軸線」微信公眾號）

北京市近年來積極開展文博系統的建設，而最新的官方政策指出，北京將要建設「博物館之城」，預計到了2035年各類博物館總數超過460座，平均每10萬人擁有2座博物館。

北京市文物局官方網站17日發布「關於面向社會公開徵求『北京博物館之城建設發展規劃（2023-2035）』意見的公告」，內容指出，北京市將構建包括2條空間軸線、4大政策分區和多個城市重點文博區在內的「兩軸四區多點」博物館之城空間結構。

在這「兩軸四區多點」當中，北京市將構建中軸線及其延長線、長安街及其延長線2條博物館之城的關鍵空間軸線，以及核心區、示範區、創新區和協調區4大政策分區，另外還有一批重點文博區。

這份規劃提出，到2025年，北京博物館總數超過260座，平均每10萬人擁有1.2座博物館，北京大運河博物館（首都博物館東館）、中國長城博物館等代表性博物館建成；到2030年，「全域活態博物館」基本形成；到2035年，各類博物館總數超過460座，平均每10萬人擁有2座博物館。

在基層面向，北京市將結合傳統胡同、歷史街巷的繡花式更新，建設社區博物館、街巷博物館、胡同博物館，「力爭北京老城每個街道至少擁有一座社區博物館」。此外還將制定「類博物館」登記管理制度和評估標準，支持一批符合條件的「類博物館」掛牌開放。

公開資料顯示，截至2021年，中國備案博物館總數達6,183家，甘肅省有238個博物館，人均博物館數量位居第一，約10萬人即擁有一座博物館。2021年北京首都師範大學歷史學院、博物館發展研究中心、中國文物交流中心與社會科學文獻出版社共同發布的「博物館藍皮書」則指出，2020年，全中國平均每24.39萬人擁有一座博物館。

博物館 北京 甘肅

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