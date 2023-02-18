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中國晶片淘金熱加速退潮 去年5,746家企業消失

記者葉文義／即時報導
2022年中國吊銷、註銷晶片相關企業高達5,746家，較2021年3,420家增加68％，凸顯在「晶片自主」口號下，晶片產業正進入淘汰階段。(新華網)
2022年中國吊銷、註銷晶片相關企業高達5,746家，較2021年3,420家增加68％，凸顯在「晶片自主」口號下，晶片產業正進入淘汰階段。(新華網)

中國「晶片淘金熱」出現加速退潮跡象，有數據顯示，去（2022）年中國吊銷、註銷晶片相關企業高達5,746家，遠超往年，且較2021年3,420家增加68％，凸顯在「晶片自主」口號下，晶片產業正進入淘汰階段。

據鈦媒體從中國工商資訊平台「企查查」獲得數據顯示，去年前八月中國吊銷、註銷晶片相關企業有3,400多家，後四月又有超過2,300家晶片企業「消失」。這些晶片公司加速退場，與全球半導體景氣轉差及美國加大圍堵息息相關。

不過，目前中國現存企業名稱、或聲稱經營範圍含晶片的相關企業仍有超過17萬家，其中很大一部分只是想得到政策補助、騙錢，比如武漢弘芯半導體。中國業內人士預計，前幾年受中國半導體政策紅利吸引而蜂擁進入該行業的企業將繼續退出，今年景況甚至會比去年更為「慘烈」。

實際上，以註冊公司的數量來判斷中國晶片行業的成功與失敗，並不是十分準確，但這一數據擁有很強的參考意義，可以看出整個行業的變化趨勢。

過去幾年，隨著中國晶片行業熱度不斷攀升，一些沒有半導體技術經驗的入門者創立公司、進入這一高技術行業。但問題在於，由於半導體產業鏈十分複雜，這種「晶片淘金熱」在短期內並沒有解決中國國產晶片「自給自足」的根本性問題，而且也沒有出現大公司。

如今，全球半導體行業景氣度在下滑，這幾年「晶片淘金熱」也逐漸褪去，加上美國對中國的晶片封鎖策略持續升溫，預料這波中國晶片產業淘汰賽還會加劇，甚至連幾家龍頭企業都將受到嚴峻考驗。

最新消息顯示，美國、荷蘭、日本三國政府達成協議，將組建反華技術封鎖網路。有中國智庫就坦言，如果只有美國進行封鎖，那中國在晶片產業方面還有突破點，但當晶片產業鏈內的企業形成「鏈式封鎖」，那中國的晶片產業或許將永遠會被人「卡脖子」，甚至今後可能連腰都會卡住。

實際上，從2017年有460多家晶片企業消失，到2022年5700多家企業消失，如此多的代價卻沒減少中國晶片進口額的持續增長態勢。

數據顯示，中國晶片需求仍高度仰賴進口，從2013年晶片進口額超過人民幣2,000億美元以來，2018年超過人民幣3,000億美元，近三年中國晶片進口持續上升，2021年晶片進口更是高達人民幣4,397億美元，即使受到各種因素的影響，2022年晶片進口仍然高達人民幣4,156億美元，進口晶片支付的費用相當於2022年進口原油和鐵礦石的總合。

晶片 武漢 日本

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