談制裁美企 中商務部：「可靠」企業毋須對號入座

中國官方16日首度宣布將兩間美國軍火商納入「不可靠實體清單」。（美聯社）

中國商務部 近日將軍售台灣的兩家美國企業列入「不可靠實體清單」，也是相關規定的首度使用，受到不少關注。中國商務部官員強調，官方此次的措施「十分嚴謹、相當慎重」，任何遵守中國法律法規、遵守市場規則、遵守契約精神的「可靠」企業完全不必對號入座。

中國官方16日將美國兩家軍火商洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）列入「不可靠實體清單」，歸咎於它們軍售台灣，損害中國國家安全、主權與領土完整。而此後官方數度強調，這僅針對極少數外國企業，大多數企業不會受到影響。

官媒新華社18日引述中國商務部國際貿易經濟合作研究院副院長張威的說法指出，與美西方一些國家濫用「黑名單」制裁的做法相比，中國不可靠實體清單制度設計已盡顯克制，僅針對極少數違法的外國實體，不會任意擴大範圍，「反映出中國政府反對單邊主義和保護主義、維護多邊貿易體制、推動建設開放型世界經濟的一貫立場」。

張威強調，2019年5月官方宣布將建立不可靠實體清單制度，2020年9月規定正式出爐，到2023年2月16日才首次運用，體現出「高度負責任態度」。

對於這次的制裁，他還提到中國政府在出手時仍「克制有度」，未將雷神母公司列入清單，而是僅針對雷神導彈與防務公司，「充分體現出有關決定精準、審慎、適度，絕非濫施懲戒，襯托出中國政府有所為、有所不為，堅定保護其他市場主體合法權益的理念」。他強調，「任何遵守中國法律法規、遵守市場規則、遵守契約精神的『可靠』企業完全不必對號入座」。

彭博社則指出，2020年美國國務院 批准對台軍售後，中國外交部即曾表示將對波音公司的防務部門、洛克希德馬丁公司和雷神公司實施制裁，但內容並未具體說明；2022年9月，北京 也表示將就近兩年來美國與台灣最大的武器交易對波音和雷神公司的兩名高管實施制裁，但同樣沒有提供措施的細節。

香港城市大學公共及國際事務系助理教授劉冬舒認為，北京此舉不僅是對美國，也是對內部傳達外交上強硬立場的訊號，但經濟效應可能不如政治效應那麼大，因為涉及的企業並未跟中國有生意往來，它們可能因為這些新制裁而面臨一些限制，不過主要還是在政治上的象徵意義比較多。

根據中國官方制裁公告，禁止上述兩間企業從事與中國有關的進出口活動；禁止其在中國境內投資以及高級管理人員入境，並處以2020年9月規定實施以來對台軍售合約兩倍金額的罰款。