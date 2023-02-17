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氣球風波 北京質問：能見氣球卻不見俄亥俄毒蘑菇雲？

特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（美聯社）
中國外交部發言人汪文斌。（美聯社）

氣球風波引發中美關係新一輪緊張。中國外交部發言人汪文斌今日在記者會上發出四連問，包括質疑美國為何能看見1萬8,000公尺高空飛過的氣球，卻對俄亥俄州上空的氯乙烯「毒蘑菇雲」視而不見？他重申，美方對氣球過度反應，更不應借此進行政治操弄，抹黑攻擊中方。

在17日的中國外交部例行記者會上，有記者提問說，16日美國白宮新聞秘書皮埃爾稱，中國宣布制裁美軍工企業，旨在轉移對氣球事件注意力，想方設法扳回一局，但事實很清楚，「中方偵察氣球」的確出現在美領空內，美民眾和全世界都看到了中方不負責任的行為。

對此，汪文斌回應稱，談到轉移視線，他倒是很想問問美方，為什麼能看見1萬8,000米高空飛行的氣球，卻對美國俄亥俄州上空的氯乙烯毒蘑菇雲視而不見？

日前，俄亥俄州發生一起因列車出軌而造成的重大環境災難。這列裝有致癌物氯乙烯的列車，3日在俄亥俄州東巴勒斯坦小鎮外脫軌後引發火災，現場火光沖天，更升起一個類似「蘑菇雲」的黑色濃煙。

汪文斌進一步表示，為什麼在北溪天然氣管線爆炸之初高調聲稱要調查追責，卻在美國記者有關最新調查報告出台之後又異常低調？美方還應該說明，美方後來擊落的三個高空物體到底是什麼？如果美方不認為這些物體出現在美國的領空是不負責任的行為的話，那麼美方又有什麼理由給中方亂扣帽子？

汪文斌表示，美方不應濫用武力、過度反應，更不應借此進行政治操弄，抹黑攻擊中方。

俄亥俄州 氣球 白宮

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