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傳易會滿調任中國銀保監主席 吳清接任證監會

記者林宸誼／即時報導
傳現年57歲的上海市常務副市長吳清，則準備接替易會滿出任中國證監會主席一職。圖為吳清出席2022年8月9日「中國這十年」主題新聞發布會。(記者林宸誼／攝影)
傳現年57歲的上海市常務副市長吳清，則準備接替易會滿出任中國證監會主席一職。圖為吳清出席2022年8月9日「中國這十年」主題新聞發布會。(記者林宸誼／攝影)

中國金融業監管部門將迎來新的掌舵人。彭博引述知情人士透露，現任中國證監會主席易會滿，將調任中國銀行保險監督管理委員會，接替郭樹清出任銀保監會主席；現年57歲的上海市常務副市長吳清，則準備接替易會滿出任中國證監會主席一職。

在工商銀行深耕多年後，易會滿自2019年起開始擔任中國證監會主席，期間推動實施了多項資本市場重大改革，包括推出上海科創板並試點註冊制，擴大外資投銀在中國境內的投資准入，並擬將註冊制改革進一步推廣至主板

若最終履新銀保監會，易會滿深諳商業銀行的經營和監管政策的調整脈絡，他長達34年之久的銀行體系從業經驗將助一臂之力。

吳清於去年成為第二十屆候補中央委員，為其晉升鋪平道路。在即將出任國務院總理的李強擔任上海市委書記期間，吳清也曾與之共事。

在2018年出任上海市副市長之前，吳清曾擔任上海證券交易所理事長近兩年。先前他也在證監會擔任過多個職位，因風險處置了31家違規證券公司而被業界稱作「券商屠夫」。之後他出任基金部主任直至2010年。

吳清曾在2022年8月9日出席「中國這十年」主題新聞發布會上提到，上海的開放與發展離不開外商投資，下一步將採「不斷擴大開放領域」、「加快打造空間載體」、「著力提供優質服務」三措施，堅定不移擴大對外開放，著力營造國際一流營商環境，持續打造新時代外商投資首選地、高質量外資集聚地。

此項任命通常會在3月初的全國人大會議前後公布，知情人士表示，仍有可能發生變動。

外電引述知情人士透露，現任中國證監會主席易會滿，將調任大陸銀行保險監督管理委員會...
外電引述知情人士透露，現任中國證監會主席易會滿，將調任大陸銀行保險監督管理委員會，接替郭樹清出任銀保監會主席。(取自北京日報)

投資 證券 國務院

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