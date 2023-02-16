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中國制裁美2軍火公司展政治態度 不影響業務

制裁美企與無人飛艇事件有關？中國商務部回應了

記者葉文義／即時報導
對於此時對美國企業宣布制裁，是否與無人飛艇事件有關？中國大陸商務部僅稱是依法採取的正常執法行為。(網路照片)
對於此時對美國企業宣布制裁，是否與無人飛艇事件有關？中國大陸商務部僅稱是依法採取的正常執法行為。(網路照片)

中國大陸商務部16日將美國軍工企業洛克希德馬丁公司、雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單，17日再度發布書面說明。對於此時對美國企業宣布制裁，是否與無人飛艇事件有關？中國商務部未直接答覆，僅稱是依法採取的正常執法行為。

商務部指出，近年來，洛克希德馬丁公司、雷神導彈與防務公司不顧中方強烈反對，屢次對台實施軍售，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整。根據中國《對外貿易法》《國家安全法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，將其列入不可靠實體清單並採取相應措施，是依法採取的正常執法行為。

對於「不可靠實體清單」的啟用是否意味著中國對外資的態度有所轉變？商務部表示，「不可靠實體清單規定」的適用範圍是嚴格限定的，針對的是極個別違法的外國實體，不會隨意擴大範圍，廣大外商投資企業沒有必要擔心。

商務部並強調，中國政府堅定不移推進高水準對外開放，堅定維護多邊貿易體制，堅定維護各類市場主體合法權益。

商務部指出，中共二十大和中央經濟工作會議都明確提出要更大力度吸引和利用外資，中國政府將以更大力度歡迎世界各國企業來華投資興業，以更大力度建設市場化、法治化、國際化的營商環境。

同時，商務部還強調，中方做法符合世貿組織規則。中方始終支援以世貿組織為代表的多邊貿易體制，支持自由貿易，推動世界經濟貿易健康發展。

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