制裁美企與無人飛艇事件有關？中國商務部回應了

對於此時對美國企業宣布制裁，是否與無人飛艇事件有關？中國大陸商務部僅稱是依法採取的正常執法行為。(網路照片)

中國大陸商務部 16日將美國軍工企業洛克希德馬丁公司、雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單，17日再度發布書面說明。對於此時對美國企業宣布制裁，是否與無人飛艇事件有關？中國商務部未直接答覆，僅稱是依法採取的正常執法行為。

商務部指出，近年來，洛克希德馬丁公司、雷神導彈與防務公司不顧中方強烈反對，屢次對台實施軍售，嚴重損害中國國家安全，嚴重損害中國國家主權和領土完整。根據中國《對外貿易法》《國家安全法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，將其列入不可靠實體清單並採取相應措施，是依法採取的正常執法行為。

對於「不可靠實體清單」的啟用是否意味著中國對外資的態度有所轉變？商務部表示，「不可靠實體清單規定」的適用範圍是嚴格限定的，針對的是極個別違法的外國實體，不會隨意擴大範圍，廣大外商投資 企業沒有必要擔心。

商務部並強調，中國政府堅定不移推進高水準對外開放，堅定維護多邊貿易體制，堅定維護各類市場主體合法權益。

商務部指出，中共二十大 和中央經濟工作會議都明確提出要更大力度吸引和利用外資，中國政府將以更大力度歡迎世界各國企業來華投資興業，以更大力度建設市場化、法治化、國際化的營商環境。

同時，商務部還強調，中方做法符合世貿組織規則。中方始終支援以世貿組織為代表的多邊貿易體制，支持自由貿易，推動世界經濟貿易健康發展。