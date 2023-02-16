習：新冠防控「創文明奇蹟」 間接證實3個月2億人染疫

中共總書記習近平主持召開中共中央政治局常務委員會會議。（新華社）

據央視新聞報導，中共 中央政治局常務委員會16日召開會議，聽取近期新冠疫情 防控工作情況匯報。中共總書記習近平 在會議上宣布，中國大陸已取得疫情防控重大決定性勝利，「創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟」。

這場會議也間接證實，中國在去年11月防疫鬆綁後，至少2億多人感染新冠病毒。

央視新聞報導，會議指出，三年多來，以習近平為核心的中共中央因時因勢優化調整防控政策措施，成功避免了致病力較強、致死率較高的病毒株的廣泛流行，有效保護了人民群眾生命安全和身體健康，為打贏疫情防控阻擊戰贏得了寶貴時間。

習近平在會中表示，2022年11月以來，中國圍繞「保健康、防重症」，不斷優化調整防控措施，較短時間實現了疫情防控平穩轉段，2億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水平，「取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟」。

習近平強調，「實踐證明，黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防控策略的重大調整是完全正確的，措施是有力的，群眾是認可的，成效是巨大的。」

不過紐約時報指出，去年12月在官方突然放棄「清零」政策後，中國大陸就經歷了一波感染高峰。兩個月內，全國死亡人數就達100萬至150萬。

報導稱，當時大陸病例激增的跡象隨處可見：醫院拒絕收治病人、火葬場不堪重負、一大批頂尖學者死亡。但官方公布的染疫死亡人數卻低得驚人：截至本月9日僅8萬3150人。研究人員認為，官方數字大幅低估，原因之一是排除了醫院外的死亡者。