我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登透露重啟美中元首對話 捍衛擊落氣球正當性

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

中國制裁洛克希德、雷神 罰款對台軍售金額兩倍

記者林茂仁／即時報導
中國商務部。新華社
中國商務部。新華社

中國商務部16日宣布，將洛克希德•馬丁公司、雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單，並對兩家企業罰款對台軍售合同金額的兩倍。

中國商務部表示，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條和第十條等有關規定，決定將參與對台灣地區軍售的洛克希德•馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）列入不可靠實體清單。

中國商務部指出，將採取以下處理措施：一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；二、禁止上述企業在中國境內新增投資；三、禁止上述企業高級管理人員入境；四、不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留以及居留資格；五、對上述企業分別處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來各企業對台軍售合同金額的兩倍。

中國商務部表示，上述企業應當自本公告公布之日起15日內，按照相關法律法規辦理繳款。若逾期不履行本決定，不可靠實體清單工作機制將依法採取加處罰款等措施。本公告未盡事宜，按《不可靠實體清單規定》執行。

商務部 華人 投資

上一則

港電視台增加身分認同節目、調降英語節目 引熱議

延伸閱讀

又是長者槍手？南加聖地牙哥爆槍案1死2傷 76歲嫌落網

又是長者槍手？南加聖地牙哥爆槍案1死2傷 76歲嫌落網
東南亞中心歡慶元宵 與150多位耆老提前過元宵節

東南亞中心歡慶元宵 與150多位耆老提前過元宵節
運鈔車被搶110萬 司機內賊被逮

運鈔車被搶110萬 司機內賊被逮
NBA／詹姆斯不老傳奇 20年交手8對父子檔

NBA／詹姆斯不老傳奇 20年交手8對父子檔

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
非法盜獵集團捕獲上千條蛇，藏在租屋地下室。（取材自微博）

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

2023-02-11 23:15
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
詐騙份子盜用照片合成「趙勝利」的軍官照，發給受騙女性 。（取材自紅星新聞）

「國泰民安臉」遭盜照 專騙女性…有人慘失400萬

2023-02-12 08:00
近日「成都街頭某路段出現大量飛鳥『撞』向路邊大樹」的影片在網上傳播，引發關注。(網路照片)

成都大量飛鳥撞向路邊大樹 地震前兆？ 專家回應了

2023-02-10 13:14

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食
劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光

劉文正淡出歌壇38年 當紅引退原因曝光
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
劉文正沒死原因曝光 經紀人夏玉順也改口

劉文正沒死原因曝光 經紀人夏玉順也改口