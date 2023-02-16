中國制裁洛克希德、雷神 罰款對台軍售金額兩倍

中國商務部。新華社

中國商務部 16日宣布，將洛克希德•馬丁公司、雷神導彈與防務公司列入不可靠實體清單，並對兩家企業罰款對台軍售合同金額的兩倍。

中國商務部表示，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人 民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條和第十條等有關規定，決定將參與對台灣地區軍售的洛克希德•馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）列入不可靠實體清單。

中國商務部指出，將採取以下處理措施：一、禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；二、禁止上述企業在中國境內新增投資 ；三、禁止上述企業高級管理人員入境；四、不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留以及居留資格；五、對上述企業分別處以罰款，金額為《不可靠實體清單規定》實施以來各企業對台軍售合同金額的兩倍。

中國商務部表示，上述企業應當自本公告公布之日起15日內，按照相關法律法規辦理繳款。若逾期不履行本決定，不可靠實體清單工作機制將依法採取加處罰款等措施。本公告未盡事宜，按《不可靠實體清單規定》執行。