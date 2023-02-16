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港電視台增加身分認同節目、調降英語節目 引熱議

記者陳言喬／即時報導
香港宣布電視台和電台要增加身分認同的節目並調降英語節目。圖為香港街頭的遊客。（中通社）
香港宣布電視台和電台要增加身分認同的節目並調降英語節目。圖為香港街頭的遊客。（中通社）

為增加身分認同與認識國安法，香港當局宣布電視台和電台要增加播放國民身分認同與有關「香港國安法」的節目，同時建議調降英語節目，消息一出引發包括陸港網友熱烈討論。

香港01報導，香港通訊事務管理局14日宣布，三間免費電台及兩間持牌電台，須每周播放額外至少30分鐘關於國民教育、國民身份認同和正確認識「香港國安法」的節目。另外，亦建議英語電台頻道須提供英語廣播總時數的比例，由不少於80%下調至不少於55%。

這項新規定已在中國社交平台引起關注，15日晚，「香港大幅度下調英語節目比例」、「香港電視台及電台每周至少播半小時國安節目」等話題登上微博熱搜榜，引起網民兩極評論，並累計獲得逾1.1億瀏覽量。

支持的網民稱：「國安教育必須到位」、「早該如此，那麼多英語節目幹嘛，母語是中文好嘛」、「直接讓他們和我們一樣用微博微信抖音就行，其他的什麼推特臉書ins統統不讓用了」、「還要加強他們對中華歷史的認知」、「香港的第一大問題，是要認清自己的發展是英語系國家給的，還是背靠大陸得來的這個問題，認清楚這個問題，你才能擺正自己的定位。」

反對的網民稱：「強行內地化對於HK來說是災難中的災難」、「學好英文和有國民意識並不衝突」、「英語就是香港的優勢啊，大可不必」、「去國際化，讓香港變成一個內地城市對國家有什麼好處？」、「夠無語的。香港是國際化大都市，不是內陸城市」、「英語很重要，英語方便我出國後不用雞同鴨講」。

香港 教育 微博

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