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上海房價快速反彈 「疫情3年，漲回來只用了1周」

記者陳言喬／即時報導
上海房價自今年1月下旬過後快速反彈。圖為上海市中心現存規模最大的石庫門建築群與周遭的高樓建築。（新華社）
上海房價自今年1月下旬過後快速反彈。圖為上海市中心現存規模最大的石庫門建築群與周遭的高樓建築。（新華社）

中國國家統計局16日公布1月分住宅銷售價格指數似有「回暖跡象」，中媒報導稱，上海「春江水暖鴨先知」，上海房價近來快速反彈，「疫情三年，漲回來只用了一周」。

中國國家統計局今天公布的數據顯示，二手房環比漲幅方面，漲幅居前的是北京、西安，分別上漲0.9%、0.6%。新房環比方面，上海、合肥漲幅領跑，環比均上漲0.7%，成都次之漲0.6%

每日經濟新聞16日報導，不少上海房產仲介這幾天都在社交平台瘋傳「疫情三年，漲回來只用了一周」這句話。

報導稱，陰雨連綿的雙休日（2月11日、2月12日），擋不住魔都人民看房的腳步。「上周六大雨，帶一組客戶看了三套房，後來一天之內其中兩套賣掉，客戶立馬就訂了最後一套，還是加價買的」。一名仲介門店置業顧問陳禹萍表示，「恐慌，生怕買不到，上海真的不缺購買力」。

上海鏈家的資料印證了仲介們的直觀感受：2月前兩周，鏈家門店的成交量較此前增長50%-60%，帶看量增長30%-40%。

從前灘格力海德公園積分過百搖號日光，到象嶼招商公園1872二次開盤實現兩開兩罄，再到遠郊剛需盤南翔湖畔天下清盤，據每經．中國重點城市最熱銷項目上海榜，TOP10項目合計銷售額高達370億元人民幣，成為全國銷冠城市，並且遠遠高於2022年274.68億元和2021年的192億元。

新房市場一房難求的熱度也傳導到二手房市場。從1月份開始，在二手房成交套數環比減少35%的情況下，參考成交價卻上漲了1.24%。

中指研究院提供的上海二手房價地圖顯示，上海市區範圍內，楊浦區、浦東新區、靜安區、長寧區等區域二手房價格同比漲幅均遠遠高於4.04%的平均漲幅，其中楊浦區也是10萬+新房供應量較大的區域，二手房均價已經達到73126元/平方米，同比漲幅達6.39%。

報導稱，「剛需」率先回暖。在浦東內環內洋涇板塊，2月份第一周成交集中在總價300萬元上下，到了第二周，總價已經明顯提升到了500萬元左右。

「這類買房群體大部分是年輕的新上海人，首付現金流沒有那麼多，一般都是買300來萬元的比較多」。

在陳禹萍看來，這批房東拿著300萬元首付去買五、六百萬元的房子，然後繼續往上置換，等到總價1000多萬元的大房子開始熱了，這個市場就全面火熱了。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾認為，資料表明目前市場活躍度較高，對樓市的信心有所恢復。從成交週期來看，房源成交週期和客源成交週期都有縮短，目前成交節奏有加快趨勢。

陳禹萍說，她的門店一周成交了8套房，感覺往年二手房房東的「跳價」（屋主簽約時突然要求再漲價）就快出現了，因為二手房市場，最先感受到熱度的是買家，然後才是房東。

她說，「當你突然發現很多人跟你一起看房，不僅僅是週末，甚至工作日大家都在看房，房子看著看著就被搶走了；下雨根本擋不住帶看，公司的成交喜報也一直在發發發。上海也不只我們一家公司，別家二手房也在不停成交，上海這個地方就是買漲不買跌」。

房東 房價 疫情

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