伊朗總統稱願與中國打開海上絲路 前大使：西方不安

伊朗總萊希在北京大學演講。（伊朗通訊社）

伊朗 總統萊希(Ebrahim Raisi)昨天在北京 大學演講表示，伊朗願憑藉地理優勢與中國一道打開貫通東西方的海上絲綢之路。伊朗前大使稱伊萊希訪問北京已令西方國家感到擔憂與不安。

伊朗總統萊希14日抵達北京對中國國事訪問，除與大陸國家主席習近平 會見，雙方簽署一系列合作文件外，並赴多處參訪。央視新聞報導，15日萊希被北京大學授予名譽教授稱號，他並在北京大學發表演講。

萊希在演講中表示，伊朗歡迎中國提出的「一帶一路」倡議、「願憑藉自己的地理優勢與中國一道打開貫通東西方的海上絲綢之路」。他抨擊單邊主義企圖破壞各國的穩定，阻止他國的發展，「世界上有些國家的政客難以承受中國和伊朗的崛起，經常設置障礙，造成我們在區域一體化建設的道路上花費巨資。但我們不會接受這些障礙」。

對於西方為阻止伊朗發展核武而對其進行的制裁，萊希表示，打壓和制裁部分石油生產國，嚴重威脅能源安全。制裁本身是「大規模殺傷性武器，是最大的人權破壞因素」。

他說，伊朗作為世界上重要的石油和天然氣儲量國，伊朗也承諾無論在任何時候，即使能源市場出現危機，將堅定不移地成為所有國家可靠的合作夥伴。

習近平14日在會見萊希時呼籲早日妥善解決伊朗核問題，同時表示支持伊朗維護其權益。習近平會談中提到，中國將繼續 「建設性地參與」恢復關於執行伊核協議的談判。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，伊朗前駐華大使賈瓦德‧曼蘇里(Javad Mansouri)表示，美國和歐洲對伊朗和中國的迅速靠近感到擔憂，伊朗總統萊希近日訪問北京令西方國家感到不安。曼蘇里指出，「美國和歐洲對伊朗和中國在各個領域加強關係、合作和相互幫助感到不快……，這在西方引起了極大的轟動」。

他說，由於北京和德黑蘭在政治、地緣政治和經濟問題上沒有分歧，兩國經濟可以相互補充，區域和國際政治合作將維持原有水準。