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中國最新地圖繪製規定：釣魚島和赤尾嶼包含在台灣中

記者黃雅慧／即時報導
中國自然資源部規定指出，台灣省在地圖上應當按「省」級行政單位表示，同時要繪出釣魚島與赤尾嶼。圖取自微博
中國自然資源部規定指出，台灣省在地圖上應當按「省」級行政單位表示，同時要繪出釣魚島與赤尾嶼。圖取自微博

中國自然資源部近期關於印發《公開地圖內容表示規範》的通知，明確劃定中國國土的邊界與各種繪製規則。值得注意的是，其中規範了台灣地圖繪製的相關規定。規定指出，台灣省在地圖上應當按「省」級行政單位表示，同時要繪出釣魚島與赤尾嶼。

中國自然資源部14日表示，該部門日前印發《公開地圖內容表示規範》，中國單位在繪製公開地圖或者附著地圖圖形產品時，應當遵守上述規範。規範有效期為5年。

規定顯示，台北市作為「省級」行政中心表示（圖例中注省級行政中心）。「台灣省」的新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市按照地級行政中心表示。

另外，根據中國自然資源部的規定，在台灣範圍中，釣魚島和赤尾嶼既可以包括在「台灣省」全圖中，也可以用台灣本島與釣魚島、赤尾嶼的地理關係作附圖反映。

赤尾嶼，亦稱赤嶼、赤坎嶼、赤尾山、赤尾島、赤尾礁，中國固有領土，日本稱所謂「久米赤島」、「大正島」。是釣魚台列嶼最東端的無人島嶼。

釣魚台列嶼持續作為中日台三方的領土爭議問題，三方都宣稱擁有其為固有領土。近年來，中日對於釣魚島歸屬問題爭議矛盾較劇，我方在此議題顯得低調，中國國台辦此前稱兩岸應共同維護釣魚島的主權。

釣魚台 日本

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