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吉林一市有新規：養狗若擾人 被投訴3次將沒收

記者陳政錄／即時報導
對於飼養寵物，各國都有相關規定，但中國有地方規定若擾民，一定期間內遭處罰多次的飼主，就可能被公安機關沒收犬隻，引起討論。報系資料照
對於飼養寵物，各國都有相關規定，但中國有地方規定若擾民，一定期間內遭處罰多次的飼主，就可能被公安機關沒收犬隻，引起討論。報系資料照

狗是人類忠實的朋友，但若干擾到他人生活，也容易引起爭議。據澎湃新聞報導，近日中國吉林省通化市城管局在回應網友留言時指出，按照該地規定，若飼養犬隻干擾他人正常生活，間隔不滿一年累計處罰三次的，將由公安機關協助城市管理行政執法部門沒收犬隻。

據報導，有一位來自吉林通化的網友，近日在中共黨媒《人民網》所設立，供領導幹部查閱、知悉民眾反映問題的「領導留言板」上留言，反映有鄰居養狗擾民，建議當地政府應限制養犬數量、辦理犬證須鄰居簽字認可等內容時，涉事機關吉林省通化市城市管理行政執法局，於13日做出上述回應，並因此引發外界討論。

吉林通化城管局回覆表示，經研究，網友的建議在相關法規中未做規定也未明確，但已收集該建議，將在《通化市養犬管理條例》修訂期間，向上級立法部門提出修改建議。

回覆也表示，根據《通化市養犬管理條例》，飼養犬隻干擾他人正常生活或者放任、驅使犬隻恐嚇、傷害他人的，由公安機關依法予以處罰。因干擾他人正常生活，間隔不滿一年累計處罰三次的，由公安機關協助城市管理行政執法部門沒收犬隻，註銷養犬登記，三年內不予辦理養犬登記。

因此，吉林通化城管局回應網友指出，如遇犬隻擾民，請當即聯繫公安機關報警，後續如滿足「間隔不滿一年累計處罰三次」條件，城管將聯合公安機關進行執法。

除了吉林通化外，中國也有多地對養犬者，若在一定期限內被處罰多次，做出執法部門可沒收犬隻的規定，例如自今年1月1日起施行的內蒙古《巴彥淖爾市養犬管理條例》，以及湖南省《長沙市養犬管理條例》、山西省《運城市養犬管理規定》等，均規定兩年內累計受到行政處罰三次以上的，由公安機關沒收其犬隻。

另在濟南、重慶、廣州等，雖沒有明確沒收犬隻的規定，但也對累計多次處罰者，限制數年內不予辦理養犬登記。

上述規定近日引發網友討論，有人說「確實是對小動物不太友好」、或反問「有些人比狗還擾民」，也有人質疑，應該被處罰的是飼主，而不是狗，強調「人與狗的矛盾本質上是人與人的矛盾」。

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