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解放軍黃、渤海軍演 中國專家：料已擊落不明飛行物

記者廖士鋒／即時報導
解放軍持續在黃海、渤海海域軍演，中國軍事專家認為已經擊落「不明飛行物」。圖為解放軍北部戰區海軍旗下哈爾濱鑑發射砲彈。（圖／取自「北海艦隊」微信公眾號）
解放軍持續在黃海、渤海海域軍演，中國軍事專家認為已經擊落「不明飛行物」。圖為解放軍北部戰區海軍旗下哈爾濱鑑發射砲彈。（圖／取自「北海艦隊」微信公眾號）

氣球事件」持續發酵，美軍擊落中國氣球之後，解放軍在黃海北部和渤海進行軍演，而鄰近的山東也傳出有「不明飛行物」，中國軍事專家宋忠平解讀，其可能已經被擊落，「飛行器不可能還在原地那麼長時間」。

新加坡聯合早報指出，山東青島東南約62公里的海域，2月12日也傳出發現不明飛行物，具體位置在東經120度51分、北緯35度37分。此前澎湃新聞引述即墨區海洋發展局工作人員證實，有關部門正準備擊落不明飛行物的消息，已短信通知附近漁民注意安全。

而大連海事局近日發布航行警告，顯示解放軍2月13日早上8時至2月17日下午4時，將在黃海北部海域進行實彈射擊；2月12日下午4時至2月19日下午4時，則在渤海海峽黃海北部執行軍事任務。報導指出，青島是解放軍海軍北海艦隊司令部駐地，也是彈道和攻擊核潛艇及其首艘航母遼寧號的母港。

報導引述中國軍事專家宋忠平的判斷指出，青島的通報與解放軍的實彈射擊「兩件事有一定的關聯」。宋忠平表示，解放軍目前在黃海北部和渤海的軍事演習，主要以防空反導彈等科目為主，打擊類似氣球等不明飛行物相信也是演練科目之一。至於不明飛行物是否已遭擊落？宋忠平評估「這個工作大概率已經結束了，畢竟經緯度都是比較精準的，一個飛行器不可能還在原地那麼長時間」。

另外，政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生則研判，解放軍「自導自演」這種可能性概率不高，造假被發現將難以向民眾交代。嚴震生分析，不明飛行物如若位於中國官方通報、在青島東南面超過60公里的海域，「屬於公海範圍」，解放軍要擊落必須非常謹慎，可能後來選擇低調，「以免製造更多麻煩」。

對於事件的整體發展，嚴震生分析，此次氣球事件主要是因被美國民眾察覺加重反中情緒，才導致中美緊張無可避免升級，但「兩國政府明顯仍有意願維持鬥而不破的格局，相信氣球事件不會再進一步導致雙邊關係惡化」。

解放軍 氣球 新加坡

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