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中國高空飛艇曾穿越美國繞地球？中媒4年前報導被翻出

記者葉文義／即時報導
2019年8月，北京航空航太大學屬下東莞研究院所研發的高空無人飛艇追雲號，環繞地球的運動軌跡。(取自《南方+》)
2019年8月，北京航空航太大學屬下東莞研究院所研發的高空無人飛艇追雲號，環繞地球的運動軌跡。(取自《南方+》)

中國指稱美國高空氣球去年來10餘次侵犯中方領空，美國否認。美媒則翻出中國媒體4年前的報導，顯示中國高空飛艇曾穿越過美國本土，還環繞地球一周。

中國《南方都市報》2019年8月曾報導，北京航空航太大學屬下東莞研究院所研發的高空無人飛艇，刷新世界紀錄。研究院院長武哲當時指著電腦螢幕顯示的世界地圖說：「看，地圖上這個跳動的紅點，就是我們的追雲號。」

據當時報導，追雲號是一艘無人飛艇，在2萬公尺高空飛行，自2019年7月27日起飛，先後經過亞洲、印度洋、非洲、大西洋、北美洲、太平洋，已圍繞地球轉了大半圈，將於幾天後回到起點，完成環球飛行。武哲並指：這是人類首次在2萬公尺高空，使用空氣動力控制的平流層飛艇環球飛行。

報導還指，武哲當時點開電子地圖，右下角的即時數據顯示，8月20日17時4分，追雲號位於2萬10公尺高空，水準速度每秒10.3公尺，環境溫度零下43度。 武哲表示，追雲號是個長約百米、重達幾噸的「大傢伙」。

報導指出，在2萬公尺高空，空氣密度只有地表的7％。科學家需要精確地計算出飛艇氣囊的整體平均密度，使之能懸浮在平流層，所以材料越輕越好。然而，在太陽照射後，氣囊會承受很大氣壓，氣囊材料需要足夠堅實，如果承受不住內外氣壓差，就極容易爆炸。

平流層是指20至50公里左右的大氣層，也被稱為「臨近空間」，是與天空、太空並列的人類生存區域的三大空間，而臨近空間目前仍是一片未開發的藍海。發展平流層飛艇，探索臨近空間，是人類又一次革命性的空間應用拓展。

當時報導指出，目前，世界主要發達國家等，都在研究平流層飛艇，能夠升到2萬公尺高空，駐留24小時以上的鮮見報導，在他們面前仍存在一系列的技術難題需攻克。 從2017年中到現在的兩年時間裡，東莞北京航空航太大學研究院新建飛艇團隊，突破了系列重大技術難題，取得了重要成果。

北京 航太 太空

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