15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

震驚社會的重慶小姐弟墜亡案兇嫌、小姐弟生父張波在將親生兒女從15樓拋下致死近3年後，一審被判處死刑並提出上訴，他在今年1月給前妻陳美霖連寫三封信表達懺悔、請求原諒。

新聞晨報報導，對於張波寫來的信，陳美霖及其家人向記者表示，他們對於張波在二審前夕突然連續寫信表示懺悔不予認可，陳美霖2月8日給張波回了一封信，表示如果他和葉誠塵需要贖罪，就是坦然接受一審判決靜靜死去。

張波前妻陳美霖告訴記者，她2022年底從重慶市高院 承辦張波、葉誠塵案的二審法官處了解到，張波二審時委託了律師，並且該律師曾想通過法官與她見面，但被她拒絕。

讓陳美霖沒想到的是，羈押在南岸區看守所的張波在今年1月1日、1月14日、1月27日給她寫三封信表達懺悔，張波在信中稱，「如果時間可以倒流，我寧願選擇不認識她（葉誠塵）」，並請求陳美霖原諒。

第一封信中，張波寫道，「心中有太多的懺悔、內疚想對你說。真心由衷的對不起兩小孩、你以及家人們。兩年來我每天都非常痛恨自己。痛恨自己為何就做出這般傻事，落得及家人都痛苦淋漓（注：原文如此），悲痛欲絕。真為此事後悔不已。」

張波稱，「這是我這輩子做的最後悔的事情。千言萬語都無法表達我心中對你們的內疚、懺悔，這輩子對你也沒有太多的彌補。」張波在信的最後部分還說，「受到法律嚴厲的結果後，我會在最後的時間裡，做自己力所能及的事情，就是讓你不要那麼的恨我或者原諒我，那怕只是那麼一點點的原諒、不需要公開於眾，我都覺得餘生就夠了。」

沒等到陳美霖的回信，1月14日，張波再度寫信給陳美霖表示，「此時此刻讓我想到你們悲痛和難過的心情，我心裡深深的感到懺悔、憐憫和悔過，在此由衷的對你以及家人表示真誠的抱歉。」張波還稱，希望陳美霖去祭祀孩子時幫他上一炷香，「讓我心裡也贖贖罪」。

在1月27日的第三封信中，張波表示，「剩下的時間已不久了，現目前我最渴望就是收到你的回信。」他稱，「自從接判回來後，我就不斷地做夢和回想跟你和孩子在一起的時光，特別是做夢夢到的畫面是多麼的幸福美滿，後來驚醒後我是多麼的後悔、自責，我是多麼希望夢是真的，讓我一夢不醒該多好。」

對於他懺悔信中的內容，陳美霖及其家人均表示不予認可，「事情發生這麼久了才來懺悔，早前的時候難道就沒懺悔麼？應該二審開庭在即，他們是想保命或其他目的。」

幾經考慮後，陳美霖還是在今年2月8日給張波寫了一封回信。她在信中表示，三封信翻來覆去只說了一件事「希望我原諒你」。 「兩個孩子離去到一審判決前一年多時間，你和葉誠塵沒有任何一封道歉信……現在到了關鍵的二審，你在短短一個月之內寫了三封求原諒的信，你真的是發自內心在求得原諒嗎？你和她只是想活。」

陳美霖回覆張波稱，「對於你和葉誠塵來說，最真誠的贖罪就是坦然地接受一審判決，靜靜的死去。對於二審，我只希望你和她都能實事求是地坦白自己的罪行，不遮掩，不推卸，不頂罪……只有自己坦然接受判決死去的才叫贖罪，想盡一切辦法拖延時間為苟活、為逃避法律制裁，最後仍然難逃一死的叫懦夫。」

在回信中，陳美霖表示，「如果像你和葉誠塵這樣喪盡天良的行為都不能被判處死刑，那所有的孩子都將不再安全。所有的人倫良知都不再是生而為人最基本的底線。發生在我身上的悲劇不能再重演，不能再讓任何一個孩子的母親、父親、爺爺奶奶、外婆外公去感受我和我父母現在每日每夜，每分每秒的痛苦和折磨。」

陳美霖在信的最後對張波表示，「我希望你不要再以任何愛的名義來求得原諒，因為你從來都不是一個好丈夫，不是一個好兒子，更不配做一個父親……為了兩個孩子，我必須看到你們死，不惜任何代價。」

中新社報導，2020年11月2日下午，重慶南岸區某小區發生一起高空墜亡事件，2歲的姐姐和1歲的弟弟從15樓家中墜落後身亡。警方偵查後發現，該起墜樓事件是一起故意殺人案，兩個幼童的爸爸張波及其女友葉誠塵是嫌疑人。

2021年7月26日，重慶市第五中級人民法院依法組成七人合議庭，一審公開開庭審理了被告人張波、葉誠塵故意殺人以及附帶民事訴訟原告人陳某某要求賠償一案。公訴機關指控，張波婚內與葉誠塵戀愛，後與陳某某離婚。因葉誠塵不能接受張波有小孩，2020年2月張波離婚，多次討論後，兩人決定採用意外高墜的方式殺死兒女。

在共同犯罪中，張波積極參與共謀，設計將女兒接到家中，直接實施殺害兩名親生子女的行為；葉誠塵積極追求二被害人死亡的發生，多次以自己和家人不能接受張波有小孩為由，催促張波殺死兩名小孩，並在張波猶豫不決的情況下，逼迫張波實施殺人行為，最終促使張波直接實施故意殺人犯罪行為，與張波在共同犯罪中的地位、作用相當。

法院經審理後認為，二被告人的行為突破了法律底線、道德底線、人倫底線，作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節、後果和罪行極其嚴重，社會影響極其惡劣，依法應當嚴懲，遂作出上述判決。