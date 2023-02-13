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華爾街日報：中國重新開放 推高國內通膨

中央社台北13日電
中國國家統計局此前公布，1月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，高於2022年12月的1.8%年增率，但略低於華爾街日報向經濟學家調查預期的2.2%。（中新社）
中國國家統計局此前公布，1月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，高於2022年12月的1.8%年增率，但略低於華爾街日報向經濟學家調查預期的2.2%。（中新社）

中國擺脫近3年「動態清零」防疫政策後經濟漸有起色，今年1月通膨加速。華爾街日報報導，中國重新開放預料會推高其國內通膨，並對全球物價帶來壓力，但預料全球通膨仍將逐漸放緩。

中國國家統計局此前公布，1月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，高於2022年12月的1.8%年增率，但略低於華爾街日報向經濟學家調查預期的2.2%。

華爾街日報報導，隨著中國擺脫近3年「動態清零」政策後，在被壓抑已久的消費支出推動下，今年經濟將出現反彈。商業調查、電影院票房和旅遊消費表明，今年1月經濟回升。

報導指出，隨著消費者開支增加，尤其是在外出用餐和其他服務方面，經濟成長預料會推高中國通膨，部份上行壓力應會被中國疲軟的勞動力市場抵消，因為薪資成長被壓抑。

隨著西方經濟失去動力和海外需求減弱，中國出口商品反而會面臨通縮壓力。今年1月中國工業生產者出廠價格年降0.8%，降幅大於2022年12月的0.7%。

高盛經濟學家的模型顯示，今年中國CPI平均在2.2%左右，而去年為2%，遠低於政府設定的3%上限。

不過，一個更大的問題是，中國重新開放是否會推高世界其他地區的通膨，各國央行希望通膨從大多數經濟體反覆加息的影響中降溫。

報導引述經濟學家表示，中國重新開放影響全球通膨的最大可能是能源，因為中國經濟成長加快可能意味著對石油和天然氣的需求更大，令價格更高，可能會波及全球市場。

國際貨幣基金組織（IMF）此前預計，中國今年國內生產總值（GDP）年增5.2%，而2022年為3%；今年中國將占全球總經濟成長的1/3左右，美國和歐洲的經濟成長預計減慢。

IMF又表示，雖然中國經濟強勁反彈可能會使通膨壓力保持更長時間，烏克蘭戰爭持續也帶來通膨風險。但預計今年全球通膨將從2022年的平均8.8%降至6.6%。

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