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北京回嗆 指美氣球2022年10多次飛越領空

編譯茅毅／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。美聯社
中國外交部發言人汪文斌。美聯社

中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會中表示，光去年1年，未經中國當局批准的美國氣球，就有10幾次非法飛越中國領空。他對此批評，美方應該先「反躬自省、改弦更張，而非汙衊、抹黑和煽動對抗」。

汪文斌指稱，中國「民用無人飛艇」誤入美國領空，「完全是不可抗力導致的意外與偶發事件」。美方擊落其飛艇的做法，「完全是濫用武力，過度反應」，堅決予以反對。

汪文斌說，美方頻繁派機艦偵察中國，2022年達657架次，而今年僅1月份，在南海就達64架次，嚴重危害中國國安，破壞區域和平穩定。

汪文斌還說，美方氣球非法進入他國領空，已是「司空見慣」。美國長期濫用自己的技術優勢，對包括其盟友在內的全世界，遂行大規模、無差別的竊聽、竊密行動，侵犯他國主權與利益，違反國際法及國際關係基本原則，美國是「當之無愧的全球最大間諜慣犯和監控帝國」。

汪文斌聲稱，針對美軍2月擊落的第2至4具飛行物是否屬於中國，「並不知情」。他並提到，美方頻頻以先進飛彈擊落不明飛行物，這是「用力過猛的過度反應」。至於美國商務部將6家中國企業列入黑名單，藉此非法制裁陸方企業和機構，陸方強烈不滿，將採取必要措施，堅決維護中國企業及機構的合法權益。

氣球 商務部 間諜

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