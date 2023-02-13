中國外交部：美才是全球最大的「監控偵察國家」

中國外交部發言人汪文斌 。（取材自中國外交部官網）

美國表示，至今已在該國和加拿大 上空擊落了四個「不明飛行物」，其中一個被認為來自中國。中國外交部發言人汪文斌指，美國才是全球最大的監控偵察國家，擁有世界上最大規模的間諜 網路。

中國外交部今天例行記者會上，媒體提問，「美國至今已在該國和加拿大上空擊落了四個不明飛行物，其中一個被認為來自中國。你能否確認其他三個飛行物是否來自中國，還是只是一個巧合」？

汪文斌表示，「中方已經多次表明中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外偶發事件。至於你提到的其他的幾隻所謂不明飛行物的情況，我並不瞭解。但是我們要告訴大家的是，美方頻頻發射先進導彈擊落不明飛行物，這是用力過猛的過度反應。我們注意到，美國國內的很多人都在質疑，這種做法除了耗費美國納稅人的金錢之外，又能給美國和美國人民帶來什麼實際收益呢？」

汪文斌說，美國才是全球最大的監控偵察國家，擁有世界上最大規模的間諜網路。美國國家安全局監聽的對象包括德國、法國、挪威、瑞典 、荷蘭等歐洲多國政要的短信（簡訊）和通話內容。美國在其近100個駐外使領館內暗自安裝監聽設備，對駐在國進行竊密。

據資訊安全新媒體「安在」的報告披露，美國國家安全局在30天內就遠端竊取了970億條全球互聯網資料和1240億條電話紀錄，涉及各國大量公民個人隱私。

汪文斌表示，就在不久前，納米比亞海域發現一艘用於收集水下資訊的美國無人艇，當地媒體普遍認為這艘無人艇實際上就是美國的間諜船。美國在世界上放飛了多少間諜偵測飛艇氣球，美方自己心裡很清楚。誰是世界上最大的間諜監聽帝國，國際社會也看得十分清楚。