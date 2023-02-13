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山東出現不明飛行物後 微博又傳深圳夜空也有

記者羅印冲／即時報導
山東之後，網傳深圳夜空出現不明飛行物。 （影片截圖）
山東之後，網傳深圳夜空出現不明飛行物。 （影片截圖）

12日，山東青島即墨區海洋發展局證實，日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落，已通知附近漁民注意安全。根據香港01報導，山東之後，陸網又傳深圳夜空出現不明發光飛行物體。報導也附上了相關影片截圖。

香港01報導指出，12日晚，網傳深圳夜空出現不明發光飛行物體。

報導引述拍片者表示，不明飛行物從東方往西方快速掠過，大概有十幾二十秒，後來飛到左上方天空消失了。

有網民稱，經常都能看到天空有不明飛行物，一直以為是有人在放夜空風箏，也有不少人指出，所謂的不明飛行物只是被大風刮到半空的膠袋。

在美中關係因為氣球事件而急速升溫之際，山東青島即墨區海洋發展局12日證實，日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落，已通知附近漁民注意安全。

根據即墨區海洋發展局消息指出，接市局通知，日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落，具體位置為東經120度51分，北緯35度37分。

當局提醒漁船要注意避險，如有降落物落在漁船附近，請漁民協助拍照取證；如條件允許，請漁民協助打撈。

澎湃新聞報導，即墨區海洋發展局工作人員稱，發布通知是為了提醒漁民避免到相關海域作業，目前未接到通知官方擊落何物。

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