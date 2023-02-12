美又擊落高空不明物體 胡錫進：美瘋了、中國無需陪它鬧

美戰機上周擊落在美國東岸領空上的中國高空偵察氣球。（路透）

美國宣布又擊落高空不明物體，中國媒體人胡錫進表示，美國的做法勢必帶動全球緊張，以後哪國發現「不明飛行物」，不擊落都不好意思。

環球時報前總編輯胡錫進稱，美方未透露「不明物體」是什麼，也沒有發布照片，未關聯中國。不過五角大廈稱之前被擊落氣球 上的「監測設備與中國軍方有關」，美方還新宣佈制裁6家中國航空航太相關的企業機構。這造成美國現在一說不明物體，一些人就朝中國聯想的大語境。

不過，稍有一點地緣政治常識的人都不會認為中國會有計畫地派監測飛行物去北美上空實施密集「間諜行動」，出於大國關係的理性邏輯，他們更會相信中方的解釋：之前那個飛艇是失控後誤入美國上空的。

胡錫進表示，他很詫異，大約10天前一個中國失控氣球怎麼就讓美國受了這麼大刺激？想來想去，唯一解釋是，霸道慣了的美國政治和輿論精英們受不了來自中國的一個哪怕失控的飛行器掛在他們的上空，他們把這視為中國崛起的有形標誌，難以名狀的焦慮不安需要發洩出來。

他說，他不認為北京 和華盛頓之間會因氣球危機迅速形成升級對抗的意願，但是兩國之間的氣氛會變得更糟，緩和關係的信心受到新的打擊。美國共和黨以及強硬的建制派有可能生一些新是非，一邊自己出風頭，一邊撩撥美國輿論，到時候拜登 政府只能用強硬態度和行動跟上，以使自己不在對華強硬競賽中落後。中美關係惡性循環的氛圍正在變得越來越濃。

這種情況下，他認為中國方面應當把握三點：

第一，不主動與已經心理失衡的美國較勁，不從我方（中方）增加新摩擦點，美國「瘋了」，我們（中國）無需陪它鬧。

第二，不要做能夠有效緩和中美關係的幻想，不要因為美國某個高官一時的溫和表態而抱希望。中國的國內團結最重要，中國與友好國家的合作也很重要，中國不能用有損這種團結與合作的方式取悅或安撫美國。那樣做沒用，也不划算。

第三，全力抓好經濟，加快關鍵技術突破。如果今年中國的經濟增長達到5.5%以上，甚至超過6%，美國就會感受到更大壓力，其盟友配合它的遏華政策也會感受到更大壓力，那將是中國對美長期博弈的重要加分。