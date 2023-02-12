中國：伊朗總統萊希2月14日至16日應邀訪華

中國外交部發言人華春瑩12日宣布，伊朗總統莱希將於2月14日至16日對中國進行國是訪問。(新華社)

據新華社，中國外交部發言人華春瑩12日宣布，應中國國家主席習近平 邀請，伊朗 總統莱希（Seyed Ebrahim Raisi）將於2月14日至16日對中國進行國是訪問。

此前2月7日，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）曾稱，德黑蘭正在就萊希訪問北京 進行計畫。

萊希於2021年6月贏得伊朗第13屆總統選舉。當選總統後，萊希和習近平曾多次通話。

據香港經濟日報，2022年9月，習近平在烏茲別克出席上合組織撒馬爾罕峰會，期間兩人會晤，當時，習近平表示，中伊傳統友好，兩國關係經受住國際風雲變幻考驗，鞏固和發展中伊全面戰略伙伴關係是雙方的共同戰略選擇。

2022年12月，中國國務院副總理胡春華在伊朗首都德黑蘭會見萊希。胡春華表示，中方從戰略高度看待中伊關係，同伊朗發展全面戰略伙伴關係的決心不會動搖，堅定支持伊方反對外部干涉，維護國家主權、領土完整和民族尊嚴。

此外，鳳凰網日前報導，伊中友協主席、伊朗前副外長布魯傑爾迪對於萊希訪問北京一事指出，此行除了針對石油天然氣以外的合作協議外，最重要的項目是建造高鐵，而伊朗在電動汽車、太陽能發電站、高速公路建設上，也將與中國緊密合作。