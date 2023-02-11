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中國捐精規定至少8-12次才有補助 網：那被掏空了？

記者陳言喬／即時報導
中國雲南希望大學生踴躍捐精提出倡議書，圖為中國醫療院所的取精室。（搜狐）
中國雲南希望大學生踴躍捐精提出倡議書，圖為中國醫療院所的取精室。（搜狐）

「什麼？至少要捐8次甚至12次，才能獲得捐精營養補助費4500元」，雲南省人類精子庫發出捐精倡議，有網友認為要捐這麼多次，「都被掏空了？會不會太傷身」？引發熱議。

每日經濟新聞報導，雲南省人類精子庫8日發出倡議：希望廣大昆明在校大學生能獻出一份愛心，積極參與到愛心捐精志願者隊伍中來。雲南省人類精子庫面向社會招募愛心捐精志願者，捐獻正式開始前進行全套的免費男科體檢，體檢合格後捐獻，時間自定總計需要8-12次，完成全部捐獻總計發放完4500元人民幣（約661元美金）。單次合格者發放100元路費，不合格者發放50元路費。

報導稱，由於疫情等因素，去年以來精子庫缺少了大學生們寶貴的身影。因此提出倡議。

捐獻的好處，包括可獲得總計4500元的現金補貼。捐獻開始前進行全套的免費男科體檢，包括精液分析、染色體檢測、全套遺傳與傳染病篩查。全套體檢的價值為1千多元，全部免費。尤其精液與染色體檢測，大部分人從未做過，對瞭解自己的生育狀態意義重大。

報名條件必須身高165cm以上；無色盲色弱、無B肝等遺傳病、傳染病；大專及以上學歷或在讀。

捐精補助及流程是，全套男科體檢耗時30分鐘，單次合格者發放100元路費，不合格者發放50元路費。體檢合格後捐獻，時間自定，總計需要8-12次，完成全部捐獻總計發放完4500元。全程捐獻時間不能超過3個月，最短時間不限制，兩次取精最短間隔在三天以上，具體時間自定。體檢與捐獻全程不收任何費用，通過自行手淫的方式取精。

對此有不少網友熱議，報名要求身高165公分以上，有人認為歧視，智力更重要；也有人認為這條件太低，應該再高一些，有利遺傳。更有網友稱這錢太難賺，最少要8次甚至12次才能獲得全額補助，「都被掏空了，會不會太傷身？」

台灣捐精規定是20至40歲（或50歲）者，捐精前禁慾4-5天，作息時間正常，勿抽菸、喝酒及熬夜。精子捐贈當天檢體先冷凍（有可能得2至5次），半年需再回院完成HIV複檢，才算完成捐贈，獲得8千元台幣（約265元美金）的營養補助。

檢測 疫情 歧視

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