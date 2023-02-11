「4萬條毯子」 中國首批援助震災物資抵達土耳其

中國紅十字會也已經於9日運送5,000人份醫療物資到敘利亞，由甫履新不到10天的中國駐敘利亞大使史宏微（右6）到機場迎接。（圖／取自中國駐敘利亞大使館）

土耳其強震導致數萬人死亡，中國官方此前宣布將提供緊急援助，目前首批物資已經飛抵土國，數量為4萬條毯子。

據央視新聞報導，當地時間2月11日14時30分，中國政府援助土耳其救災物資抵達土耳其伊斯坦布爾國際機場 ，目前物資正在卸貨中。從上海浦東機場啟運，首批物資為4萬條毯子，總重量約84噸。報導指出，未來兩天還將有2批次包括帳篷、平板可攜式心電圖機、超音波診斷儀、手動病床等在內的土國急需物資通過上海空港運往土耳其。

此前中國官方在6日宣布首批將向土耳其提供人民幣4,000萬元（約合美金587萬元）緊急援助，包括派遣重型城市救援隊、醫療隊，並提供土國急需的救災物資。中國紅十字會則向土耳其紅新月會和敘利亞紅新月會各提供20萬美元緊急人道主義現匯援助。

8日中國駐敘利亞大使則向敘國通報中國向敘方提供人民幣3,000萬元（約台美金440萬元）緊急援助（200萬美元現匯援助和敘方急需的救援物資），並將加快糧食援助。2月9日，中國紅十字會向敘利亞援助首批5,000人份的醫療物資運抵大馬士革。同日中國外交部指出有220噸小麥正在運抵途中，餘下3000餘噸大米和小麥將於近期分兩批發運。

此外，規模300多家企業的土耳其中國工商總會會長江小斌10日向中新網指出，目前該商會已籌到善款70多萬里拉，購買了嬰兒用品、女性衛生用品和食品運往災區。「我們正在聯繫發電機工廠，準備採購十幾台發電機送到災區」。

地震 發生後，中國與香港 有多支救援隊已經抵達土耳其協助救災，根據公開資料，這些救援隊包含82人規模的中國「國家救援隊」；59名隊員組成的「香港特區政府救援隊」；民間有公羊救援隊兩批22人；各省藍天救援隊至少150餘人；深圳公益救援隊兩批共23人等多支救援力量也已抵達。