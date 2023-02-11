我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

中國國產掃黑影集「狂飆」 被爆抄襲美國紀錄片

中央社／台北11日電
Netflix紀錄片「清白檔案」（上）與「狂飆」（下）片頭。（取材自紅星新聞）
Netflix紀錄片「清白檔案」（上）與「狂飆」（下）片頭。（取材自紅星新聞）

中共中央政法委宣傳教育局指導拍攝的首部掃黑影集「狂飆」雖已播畢，眼尖的中國網友發現，狂飆片頭抄襲Netflix曾播映的紀錄片「清白檔案」（The Innocence Files）。

綜合中港媒體10日報導，由演員張譯與張頌文主演的電視劇「狂飆」頗受好評，雖然全劇已播畢，但被懷疑抄襲美國紀錄片的爭議卻未平息並於網路廣傳。

發揮柯南辦案精神的網友截圖比對，「狂飆」與「清白檔案」的片頭幾乎雷同，替影集狂飆設計片頭與片尾的北京後浪大潮文化傳媒有限公司有無購買版權？還是果真如網傳所言是抄來的，製作方至今尚未出面說明。

相較於後浪大潮文化傳媒的沉默不語，中國網友上微博討論的程度卻是格外熱烈，有些人狠酸稱：「這不是抄襲，是致敬」、「致敬得很好，但下次別致敬了。」

也有人說「狂飆」抄襲的何止片頭，連劇情都模仿美劇，改都懶得改，中國真就沒有一點創新，自己想不出來，也沒有創意，只會抄，「還好我沒看」。

更有網友對於「狂飆」的「翻車」深感惋惜：「…現在『狂飆』片頭被扒疑似抄襲，之前電視劇也有過類似狀況，什麼時候能形成一條成熟的產業鏈呢！」

報導說，「狂飆」被揭穿疑似片頭涉及抄襲之前，其他像是「獵罪圖鑑」、「小敏家」、「開端」與「天才基本法」等陸劇，也曾陷入類似的爭議。

Netflix紀錄片「清白檔案」（上）與「狂飆」（下）片頭。（取材自紅星新聞）
Netflix紀錄片「清白檔案」（上）與「狂飆」（下）片頭。（取材自紅星新聞）

教育局 北京 美劇

上一則

路透：展望黯淡 安謀中國裁員近百人

延伸閱讀

慈濟美國募款馳援土國 「等額捐款」讓愛心加倍

慈濟美國募款馳援土國 「等額捐款」讓愛心加倍
美國泛宇集團　2/11社安金領取策略分析講座

美國泛宇集團　2/11社安金領取策略分析講座
世界日報、TVBS合作精選讀報 提供台觀眾美國在地觀點

世界日報、TVBS合作精選讀報 提供台觀眾美國在地觀點
CNN：美國已研發出追蹤中國間諜氣球方法

CNN：美國已研發出追蹤中國間諜氣球方法

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺