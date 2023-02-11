中國國產掃黑影集「狂飆」 被爆抄襲美國紀錄片

Netflix紀錄片「清白檔案」（上）與「狂飆」（下）片頭。（取材自紅星新聞）

中共中央政法委宣傳教育局 指導拍攝的首部掃黑影集「狂飆」雖已播畢，眼尖的中國網友發現，狂飆片頭抄襲Netflix曾播映的紀錄片「清白檔案」（The Innocence Files）。

綜合中港媒體10日報導，由演員張譯與張頌文主演的電視劇「狂飆」頗受好評，雖然全劇已播畢，但被懷疑抄襲美國紀錄片的爭議卻未平息並於網路廣傳。

發揮柯南辦案精神的網友截圖比對，「狂飆」與「清白檔案」的片頭幾乎雷同，替影集狂飆設計片頭與片尾的北京 後浪大潮文化傳媒有限公司有無購買版權？還是果真如網傳所言是抄來的，製作方至今尚未出面說明。

相較於後浪大潮文化傳媒的沉默不語，中國網友上微博討論的程度卻是格外熱烈，有些人狠酸稱：「這不是抄襲，是致敬」、「致敬得很好，但下次別致敬了。」

也有人說「狂飆」抄襲的何止片頭，連劇情都模仿美劇 ，改都懶得改，中國真就沒有一點創新，自己想不出來，也沒有創意，只會抄，「還好我沒看」。

更有網友對於「狂飆」的「翻車」深感惋惜：「…現在『狂飆』片頭被扒疑似抄襲，之前電視劇也有過類似狀況，什麼時候能形成一條成熟的產業鏈呢！」