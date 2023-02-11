廣東河源發生4.3地震 廣州等多地有震感…餘震達70次

廣東省河源市11日上午10時41分發生規模4.3地震。（取材自微博）

中新社報導，廣東省河源市11日上午10時41分發生規模4.3地震 ，廣州多處有震感。截至當地時間下午3時，尚未無人員傷亡和財產損失的消息，但主震後一小時內，已發生餘震70次。

根據中國地震台網正式測定，11日10時41分在廣東省河源市源城區（北緯23.76度，東經114.64度）發生規模4.3地震，震源深度11公里。震中位於廣東省河源市源城區源西街道附近，距離河源市城區6公里，廣州市157公里。

廣東省地震局分析稱，截至11日11時54分，共發生餘震70次，最大餘震規模2.0，根據廣東省地震局與中國地震台網中心聯合會商認為，本次地震類型為主餘震型，近期原震區發生規模5以上地震的可能性不大。

中國鐵路廣州局集團有限公司表示，受此次地震影響，為確保旅客及列車安全，途經贛深高鐵河源北至博羅北站間、京九鐵路藍口至惠州站間列車暫停運行。贛深高鐵、京九鐵路列車將出現不同程度晚點。

據廣東省地震局介紹，此次地震距離河源-邵武斷裂約1公里。震中100公里範圍內，曾發生規模5.0以上地震4次，其中規模5.0至5.9地震3次，6.0至6.9地震1次，最大地震為1962年3月19日在河源發生的規模6.1地震（距離本次震中約5公里）。時間最近一次規模4以上地震是2014年7月11日發生在東源縣的規模4.0地震。

廣州、深圳、佛山、惠州、汕頭、梅州、東莞等地民眾表示有震感。地震發生後，不少河源市民通過社交媒體平台表示有震感。「我當時正趴在床上玩手機 ，突然感覺床在晃動，嚇了一跳。」田小姐說。

家住廣州花都的市民趙先生也表示，地震發生時，他正在家中休息，感覺房子在輕微晃動。