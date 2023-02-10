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習近平會柬首相 贈3億人民幣 推中柬「鑽石6邊」合作

記者陳言喬／即時報導
中國國家主席習近平（右）10日在北京釣魚台國賓館會見柬埔寨首相洪森（左）。（新華社）
中國國家主席習近平（右）10日在北京釣魚台國賓館會見柬埔寨首相洪森（左）。（新華社）

柬埔寨首相洪森2月9日至11日對中國正式訪問，10日與中國國家主席習近平會見。習近平宣布，中方將向柬埔寨提供3億人民幣（約4407萬美元）無償援助，用以幫助改善柬埔寨人民的生活水準。

這筆款項，柬埔寨也將用來興建柬國的鐵路（包括高鐵的前期作業）。

柬埔寨國家電視台(TVK)報導，兩國領導人進行了長達100分鐘的會談。雙方表示，可以從政治、產能、農業、能源、安全、人文六大領域入手，打造中柬「鑽石六邊」合作架構。中方感謝洪森「如果我不依靠中國，我還能依靠誰？」的公開聲明。

洪森表示，柬方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國「一國兩制」方針，堅決反對任何外部勢力在涉港、涉疆、涉藏等問題上干涉中國內政。

洪森說，中國的援助推動了柬埔寨的發展，鞏固了柬埔寨的主權。他感謝中方長期提供支持和幫助，尤其是在疫情時期，中方提供了大量的新冠疫苗，拯救了柬埔寨人民的性命，使國家加快從疫情中復甦。去年1月生效的柬中自由貿易協定也改善了柬埔寨農業和漁業產品進入中國的市場准入。

雙方還稱讚兩國關係已經從全面合作提升到「鐵桿友誼」和相互合作支撐的「柬中命運共同體」。

新華社報導，洪森上次訪華是2020年2月初，當時中國正爆發新冠疫情。習近平昨天說：「3年前，首相先生頂風冒雪『逆行』訪華，同正在抗擊新冠疫情的中國人民堅定站在一起」；「我很高興同你實現『三年之約』。」他形容洪森是中國人民的老朋友、好朋友，是今年春節之後中國接待的首位外國領導人，充分體現了中柬關係的高水準。

另據柬埔寨「柬中時報」報導，洪森此行還攜長子洪瑪奈（柬埔寨王家軍副總司令兼陸軍司令）及幼子洪瑪尼前往並參與會見，習近平10日上午在北京釣魚台國賓館會見洪森一行，中午並為洪森等人設宴。

去年9月洪森曾再次公開誇讚長子洪瑪奈適合擔任國家領導人。當時洪森否認選擇長子洪瑪奈為接班人是權力世襲，他強調洪瑪奈具備黨內最佳人選所需要的條件。

報導指，洪森說：「如果以後我不掌權了，未來接班人也要按照這個政策治理國家。」洪森再次強調：「洪瑪奈就是我的接班人。洪瑪奈已被人民黨推選成為未來總理候選人，他具備十足能力和條件」。

洪森今年71歲，已掌權25年，自1998年即擔任柬埔寨首相迄今。近年中柬關係近年持續升級，引起美方等國家的警惕。中國去年幫助柬埔寨改造雲壤海軍基地，引發多方猜測。

疫情 習近平 釣魚台

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