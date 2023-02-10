我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

到黃石公園露營去…值得收藏的實用攻略

土敘強震增至近2.2萬人罹難 72小時已過搜救不放棄

廣西窮縣前書記遭綁架 家屬付了千萬元人民幣？

中央社台北10日電

中國廣西藤縣前縣委書記黃東明上月9日遭綁架，傳出綁匪勒贖人民幣3000萬元（約441萬美元），家屬曾支付1000萬元。但偵辦本案的廣西警方今晚急發通報稱，網傳訊息不實。

陸媒澎湃新聞今天中午發布上述獨家報導後，立刻躍為中國最熱門新聞。中國網友熱議「一個縣委書記哪裡來的1000萬」，譏稱「真有實力」，呼籲紀委部門介入調查；廣西當地紀委監委舉報平台工作人員也表示，肯定會去查。

對此，廣西梧州市龍圩區公安分局微信公眾號10日晚間發布警情通報稱，2023年1月11日晚上9時許，公安機關接群眾報警，稱其親屬黃某某（男，56歲）於1月9日下午離家後去向不明。經公安機關初步調查，該警情構成刑事案件，隨即立案偵查。

通報稱，1月12日傍晚5時許，公安機關在藤縣新慶鎮富榮村一民房內將黃某某成功解救，並先後抓獲多名涉案犯罪嫌疑人，另有1名犯罪嫌疑人陳克政（男，39歲）在逃。

通報並稱，目前，此案仍在偵辦之中。網傳「犯罪嫌疑人勒索3000萬元，受害者家屬支付1000萬元贖金」等訊息「失實」。

澎湃新聞此前引述兩位具名村官及一不具名接近案情人士指出，黃東明被綁架後，綁匪勒索3000萬元，他的女兒向綁匪送了1000萬元贖金，但綁匪仍未放人，繼續索要更多金額。

對於主嫌陳克政是否曾經拿到1000萬元贖金、是否有公職人員牽涉此案等問題，報導引述梧州市公安局刑偵支隊相關負責人10日表示，目前此案仍處偵查階段，具體案情暫不對外公布。顯示本案偵辦負責人也未否認傳聞。

本案在今天報導出爐前，當地一直封鎖消息，警方即便懸賞通緝主嫌也未敘明案件內容。

龍圩分局今晚通報後，中國網友在微博相關討論串留言多表懷疑，要求相關部門介入徹查。

藤縣是廣西一個窮縣，2020年5月9日才脫貧，就在黃東明的任內。黃東明獲救後，迄今拒絕表示意見。

公安 微信 通緝

上一則

王滬寧見夏立言：盡早恢復兩岸交流正常化 當務之急

延伸閱讀

中多地掀「助企上市」 哈爾濱最高補助千萬元

中多地掀「助企上市」 哈爾濱最高補助千萬元
跟團遊廣西 買不夠不給房卡 導遊、遊客爆衝突

跟團遊廣西 買不夠不給房卡 導遊、遊客爆衝突
湘男養鵝185天 親手為妻做羽絨服 年底還要為她做羽絨被

湘男養鵝185天 親手為妻做羽絨服 年底還要為她做羽絨被
廣西女訂婚後去男友家 收到神祕信封竟是「生男祕笈」

廣西女訂婚後去男友家 收到神祕信封竟是「生男祕笈」

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
社安制度、聯邦醫保快破產 兩黨協商走不通？

社安制度、聯邦醫保快破產 兩黨協商走不通？
99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有