廣西窮縣前書記遭綁架 家屬付了千萬元人民幣？

中國廣西藤縣前縣委書記黃東明上月9日遭綁架，傳出綁匪勒贖人民幣3000萬元（約441萬美元），家屬曾支付1000萬元。但偵辦本案的廣西警方今晚急發通報稱，網傳訊息不實。

陸媒澎湃新聞今天中午發布上述獨家報導後，立刻躍為中國最熱門新聞。中國網友熱議「一個縣委書記哪裡來的1000萬」，譏稱「真有實力」，呼籲紀委部門介入調查；廣西當地紀委監委舉報平台工作人員也表示，肯定會去查。

對此，廣西梧州市龍圩區公安 分局微信 公眾號10日晚間發布警情通報稱，2023年1月11日晚上9時許，公安機關接群眾報警，稱其親屬黃某某（男，56歲）於1月9日下午離家後去向不明。經公安機關初步調查，該警情構成刑事案件，隨即立案偵查。

通報稱，1月12日傍晚5時許，公安機關在藤縣新慶鎮富榮村一民房內將黃某某成功解救，並先後抓獲多名涉案犯罪嫌疑人，另有1名犯罪嫌疑人陳克政（男，39歲）在逃。

通報並稱，目前，此案仍在偵辦之中。網傳「犯罪嫌疑人勒索3000萬元，受害者家屬支付1000萬元贖金」等訊息「失實」。

澎湃新聞此前引述兩位具名村官及一不具名接近案情人士指出，黃東明被綁架後，綁匪勒索3000萬元，他的女兒向綁匪送了1000萬元贖金，但綁匪仍未放人，繼續索要更多金額。

對於主嫌陳克政是否曾經拿到1000萬元贖金、是否有公職人員牽涉此案等問題，報導引述梧州市公安局刑偵支隊相關負責人10日表示，目前此案仍處偵查階段，具體案情暫不對外公布。顯示本案偵辦負責人也未否認傳聞。

本案在今天報導出爐前，當地一直封鎖消息，警方即便懸賞通緝 主嫌也未敘明案件內容。

龍圩分局今晚通報後，中國網友在微博相關討論串留言多表懷疑，要求相關部門介入徹查。

藤縣是廣西一個窮縣，2020年5月9日才脫貧，就在黃東明的任內。黃東明獲救後，迄今拒絕表示意見。