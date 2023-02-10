我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

到黃石公園露營去…值得收藏的實用攻略

土敘強震增至近2.2萬人罹難 72小時已過搜救不放棄

王滬寧見夏立言：盡早恢復兩岸交流正常化 當務之急

特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共中央政治局常委王滬寧10日在北京會見中國國民黨副主席夏立言一行時，呼籲國共兩黨共同維護台海和平穩定。（中新社）
中共中央政治局常委王滬寧10日在北京會見中國國民黨副主席夏立言一行時，呼籲國共兩黨共同維護台海和平穩定。（中新社）

中共中央政治局常委王滬寧10日下午在北京會見中國國民黨副主席夏立言一行。王滬寧告訴夏立言，「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」。

據新華社報導，王滬寧首先代表中共總書記習近平和中共中央對夏立言一行致以新春的祝福和問候。他表示，中國將全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面貫徹落實習近平關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，「共創祖國統一、民族復興的歷史偉業」。

王滬寧表示，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳。「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」。

王滬寧說，「我們歡迎和支持更多台灣同胞參與到中國式現代化和民族復興進程中來，共享祖國中國發展成果和民族復興榮耀。」

王滬寧強調，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

王滬寧指出，當前，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。中國各族人民正堅定朝著習近平指引的方向，為全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

王滬寧告訴夏立言，「你們此次參訪一定能夠充分感受到中國人民的信心和幹勁，親眼目睹神州大地民族復興的光明前景」。

據新華社報導，夏立言感謝習近平的問候。他說，兩岸人民同為炎黃子孫，希望今後兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，加強交流合作，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

夏立言 習近平 中共

上一則

成都大量飛鳥撞向路邊大樹 地震前兆？ 專家回應了

下一則

廣西窮縣前書記遭綁架 家屬付了千萬元人民幣？

延伸閱讀

夏立言會面王滬寧 國民黨：交流對話累積互信

夏立言會面王滬寧 國民黨：交流對話累積互信
後疫情時期兩岸座談會 學者：兩岸應各領域交流常態化

後疫情時期兩岸座談會 學者：兩岸應各領域交流常態化
黑白集／和平近在咫尺 人民不想再吃「芒果乾」

黑白集／和平近在咫尺 人民不想再吃「芒果乾」
中國施放氣球 美情蒐：習近平、解放軍高層事前不知情

中國施放氣球 美情蒐：習近平、解放軍高層事前不知情

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
唐小強參加綜藝節目錄影。(取材自一生百科)

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

2023-02-10 08:00
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
社安制度、聯邦醫保快破產 兩黨協商走不通？

社安制度、聯邦醫保快破產 兩黨協商走不通？
99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有