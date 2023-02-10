王滬寧見夏立言：盡早恢復兩岸交流正常化 當務之急

中共中央政治局常委王滬寧10日在北京會見中國國民黨副主席夏立言一行時，呼籲國共兩黨共同維護台海和平穩定。（中新社）

中共 中央政治局常委王滬寧10日下午在北京會見中國國民黨副主席夏立言 一行。王滬寧告訴夏立言，「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」。

據新華社報導，王滬寧首先代表中共總書記習近平 和中共中央對夏立言一行致以新春的祝福和問候。他表示，中國將全面貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面貫徹落實習近平關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，「共創祖國統一、民族復興的歷史偉業」。

王滬寧表示，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳。「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」。

王滬寧說，「我們歡迎和支持更多台灣同胞參與到中國式現代化和民族復興進程中來，共享祖國中國發展成果和民族復興榮耀。」

王滬寧強調，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

王滬寧指出，當前，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。中國各族人民正堅定朝著習近平指引的方向，為全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

王滬寧告訴夏立言，「你們此次參訪一定能夠充分感受到中國人民的信心和幹勁，親眼目睹神州大地民族復興的光明前景」。

據新華社報導，夏立言感謝習近平的問候。他說，兩岸人民同為炎黃子孫，希望今後兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，加強交流合作，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。