成都大量飛鳥撞向路邊大樹 地震前兆？ 專家回應了

近日「成都街頭某路段出現大量飛鳥『撞』向路邊大樹」的影片在網上傳播，引發關注。(網路照片)

近日有中國網友發布抖音 影片，稱在南京高速公路上發現大量飛鳥聚集；同時，「成都街頭某路段出現大量飛鳥『撞』向路邊大樹」的影片也在網上傳播，引發地震 前兆的猜測。

部分網友將影片內容與近日土耳其地震關聯，造成地震前兆的猜測與不安。對此，南京網路闢謠官微指，經核實，該影片發生地為外省，並提醒廣大網友不傳謠、不信謠，避免誤傳不實消息，引發不必要的恐慌。

據中新網，對於影片中飛鳥聚集的現象，南京林業大學魯長虎教授表示，鳥類集群是十分常見的自然現象，在越冬期、遷徙期都有可能出現，因鳥種不同生活習性也有所不同。從影片中無法辨識具體是在什麼時間點拍攝，如果是傍晚黃昏時間，那麼也有可能是鳥類飛往夜棲地。

南京市地震局工作人員表示，動物異常並不一定是地震前兆，氣候、天氣、環境等都會引起動物異常反應。目前南京轄區內暫未監測到地震異常資訊，台網震情監視數據無異常。

據網傳影片顯示，成都某路段有大量飛鳥集體「撞」向路邊樹木的情況，畫面中可見飛鳥密密麻麻、數量眾多。影片拍攝者介紹，事發在成都市雙流區。

上述影片引發網民對天氣變化和自然災害前兆的猜測。據香港 媒體引述成都野保專委會秘書長巫嘉偉分析，一種可能是影片中的樹木上有果實，成都的灰椋鳥和絲光椋鳥成群結隊在此覓食。

另一種可能則是，若影片拍攝時間為傍晚黃昏時刻，那就很有可能被飛鳥「撞」的樹木是「夜棲樹」，「每年二三月份的時候，就有很多鳥類飛來集中地在樹上睡覺，大家集中在一起可以取暖也可以防禦天敵。」據其介紹，飛鳥夜晚駐足休息的地方被稱為「夜棲樹」，而成都二環路之內的「夜棲樹」有百餘處，其中不少是賞鳥點位。