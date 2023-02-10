南韓恢復中國公民短期簽證 中外交部：考慮跟進

南韓將會逐步分階段放開針對中國入境旅客的限制措施。圖為仁川國際機場。（美聯社）

中國與南韓 之間，因為入境檢疫而爆發的外交爭執以及簽證 制裁，有望進一步緩解。南韓10日宣布恢復中國公民赴韓短期簽證工作，對此中國外交部發言人表示，這是正確一步，將會適時考慮恢復審發南韓公民赴中國的短期簽證。

中國外交部發言人毛寧10日在記者會上作出上述回應。她指出，「韓方解除對華簽證限制措施，是朝著減少兩國人員往來障礙邁出的正確一步」，並強調「希望韓方同中方一道，為雙邊人員的正常往來創造更多便利」。

據韓聯社報導，南韓政府10日宣布將從11日起恢復向中國公民發放赴韓短期簽證，暫時維持自中國入境人員行前檢和落地檢、航班增班限制、統一入境機場等措施，但同時考慮「循序漸進」、分階段放開上述措施。

南韓方面指出，自1月29日至2月4日，從中國入境人員陽性率僅為1.1%，較落地篩檢實施初期的高於30%大幅下降，且中國的春運並未產生令人擔憂的情況，高危變異毒株感染病例也未被發現，疫情回落趨勢明顯，這對上述決定也產生一定影響。

此前針對日本 與南韓的「歧視性入境限制措施」，中國也紛紛宣布反制措施，特別是停發短期簽證。而日本駐北京使館1月20日宣布恢復審發中國公民的赴日簽證後，中國旋即於1月29日恢復日本公民赴中國的短期簽證。

在南韓的部分，自1月2日南韓宣布停止核發中國公民赴韓短期簽證後，中國政府自1月10日開始停止簽發南韓公民赴中短期簽證，迄今仍未恢復。