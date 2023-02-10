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中國防疫帳曝光 廣東1年花104億居冠

記者林宸誼／即時報導
2022年6月，上海徐匯區一處核酸檢測亭與排隊人群。記者林宸誼／攝影
2022年6月，上海徐匯區一處核酸檢測亭與排隊人群。記者林宸誼／攝影

中國各地開始清算防疫帳，根據已公布數據，廣東2022年防疫支出位居全中國之冠，達到人民幣711.39億（約104億元），浙江居次，花掉人民幣435.09億（約美金63億元），北京則花了將近人民幣300億（約美金44億元）。

財新網報導，中國近期多省份在2023年度財政預算報告中披露2022年「防疫帳」。各省數據口徑不同，簡單比較，廣東、浙江、北京等人口密集、經歷多輪疫情的省市資金投入較大。

據財新統計， 31個省份中有17個省份公布2022年疫情防控支出，資金規模從人民幣10億元左右到數百億元。

其中，廣東以人民幣711.39億居冠，浙江、北京防疫支出也不小，浙江為人民幣435.09億元，北京將近人民幣300億元，上海為人民幣167.7億元，陝西人民幣190億元。

至於福建雖沒有公布醫保基金撥付的防疫資金，只披露了財政和醫保基金的分擔責任，估計2022年福建全省各級財政投入人民幣130.43億元。

錢都用到哪兒了，各省市說法不盡相同。廣東表示用於保障疫苗接種、核酸檢測、醫務人員臨時性工作補助等疫情防控必要支出。北京則指出，2022年投入疫情防控資金近人民幣300億，特別是加大對各區疫情防控資金支持，保障疫苗接種、核酸檢測等資金需求。

上海解釋人民幣167.7億防疫支出中，除了疫苗接種、提升核酸檢測能力，還包括醫療救治、發燒門診改造、蓋方艙醫院、買診療設備、發放醫務人員臨時性工作補助等。

防疫 北京 疫情

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