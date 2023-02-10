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ChatGPT在中國被禁仍爆紅 各企業推替代工具

中央社香港10日綜合外電報導
微軟支援的OpenAI公司禁止中國用戶使用其熱門的ChatGPT聊天機器人，但此應用程式已在中國爆紅。(美聯社)
微軟支援的OpenAI公司禁止中國用戶使用其熱門的ChatGPT聊天機器人，但此應用程式已在中國爆紅。(美聯社)

微軟（Microsoft）支援的OpenAI公司禁止中國用戶使用其熱門的ChatGPT聊天機器人，但此應用程式已在中國爆紅，各家公司爭先恐後把這項技術整合到自家產品並推出類似工具。

路透社報導，儘管中國用戶無法創設OpenAI帳號來使用這款人工智慧（AI）聊天機器人，但部分民眾運用虛擬私人網路（VPN）和外國電話號碼繞過這些限制。

同時，ChatGPT背後的OpenAI模型可以編寫論文、食譜和複雜的電腦程式碼，且在中國相對容易取得，被逐漸運用整合到從社群網站到線上購物等各種中國消費科技應用程式。

OpenAI或ChatGPT本身沒有被中國當局封殺，但OpenAI不允許中國大陸、香港、伊朗、俄羅斯和非洲部分地區的用戶註冊。

OpenAI從未公開解釋這些限制措施，也沒有回覆路透社的置評請求。

根據當地媒體報導，去年12月，中國最大通訊軟體微信（WeChat）封禁好幾個出現在網路的ChatGPT相關程式，但這些程式沒有因此消失，仍持續出現。

微信上出現數十款採用ChatGPT技術的聊天機器人，有人使用它們製作程式或自動帳號來跟用戶互動，例如有一個帳號向用戶收取人民幣9.99元（約1.46美金）費用，一個月內可以進行20次對話。

AI ChatGPT 微信

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