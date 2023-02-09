我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯丁：中國氣球曾飛越B-2戰機等美4軍事基地

社安制度、聯邦醫保快破產 國會兩黨卻不願討論

從中國回土耳其探親 脫口秀藝人唐小強罹難

中國新聞組／北京10日電
土耳其人唐小強是中國脫口秀節目「非正式會談」嘉賓。（取材自百度百科）
土耳其人唐小強是中國脫口秀節目「非正式會談」嘉賓。（取材自百度百科）

土耳其強震引發全球關注，中國脫口秀節目「非正式會談」嘉賓、土耳其人唐小強震前曾回國探親，卻在土耳其地震中被埋在酒店廢墟，唐小強的家人也緊急趕到現場。在搜救人員搶救多時後，10日確認唐小強已在地震中遇難。

南方plus、紅星新聞報導，唐小強於1992年8月24日出生，2010年來到中國留學，畢業於廈門大學海外教育學院，他從2016年開始，成為「非正式會談」土耳其常駐代表，因而逐漸走紅。

2月6日，土耳其連續發生兩次7.8級地震，IP屬地顯示在土耳其的博主@歐瑪omar稱，自己的好友、湖北衛視節目「非正式會談」的常駐嘉賓唐小強被埋在一處酒店的廢墟之下，搜救人員也確認，唐小強在救援名單中。

唐小平強此次住在土耳其東南部阿德亞曼的伊西亞斯酒店。地震造成了酒店倒塌，有多人被埋。唐小強在廢墟下待了超過85小時，早已經過了72小時黃金搶救期，救援人員於10凌晨1時許將唐小強搜救出來，但遺憾的是唐小強已經去世。@歐瑪omar也發文確認唐小強在土耳其地震中遇難。

報導指出，唐小強在廈門讀書時，其見義勇為行為在學校官網和公眾號仍有所記錄。2015年，他遇上麵包車與大貨車追尾事故，立即停車救人。他也曾在廈門遇到突發心臟病的司機而為其展開急救。

唐小強曾對媒體談過他選擇到廈門讀書的原因，「本來打算去美國，爸爸建議我來中國，我就選擇廈門」。自從2010年來到廈大讀書，唐小強就愛上了廈門這座城市，「生活在廈門，我覺得很平靜，很安全。最重要的是，廈門人都很友好熱情，在這裡感覺像在家一樣溫馨。」

畢業後的唐小強因參加「非正式會談」而受到中國觀眾歡迎，他作為節目中土耳其常駐代表，樸實又幽默，表達觀點也很直白。在唐小強傳出失聯消息後，網友紛紛留言祈福，希望他能平安獲救。

唐小強在土耳其罹難。(取材自一生百科)
唐小強在土耳其罹難。(取材自一生百科)

地震 心臟病 教育

上一則

日媒：索尼微博圖片「辱華」 遭禁言1年

延伸閱讀

英國派軍機支援土耳其救災 提供野戰手術室

英國派軍機支援土耳其救災 提供野戰手術室
拜託先救貓....努力5小時 土耳其男大學生與貓獲救

拜託先救貓....努力5小時 土耳其男大學生與貓獲救
土耳其20多年「地震稅」不知去向 貪腐危樓加劇災情

土耳其20多年「地震稅」不知去向 貪腐危樓加劇災情
北賽普勒斯排球隊土耳其參賽 孩童遇強震下落不明

北賽普勒斯排球隊土耳其參賽 孩童遇強震下落不明

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
日本前首相安倍晉三2022年7月遭刺殺身亡、震驚全球，不過他口述的「安倍晉三回憶錄」8日正式出版，其中披露中國國家主席習近平曾向安倍表示「若我在美國出生、可能不會加入共產黨」。(路透)

安倍回憶錄曝秘辛 習近平稱「若生在美國不會加入共產黨」

2023-02-08 19:47
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00
中國大飛機C919 驗證飛行發動機「反推」故障 3月商業首航恐難行。（中新社）

中國產C919驗證飛行發動機反推故障 3月商業首航恐難行

2023-02-07 17:26

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價

再撐幾天…雞蛋批發跌近5成 紐約超市估下周起降價
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘