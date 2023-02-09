中國稱疫情好轉未現變異株 吳尊友：再度大流行機率低

中國剛經歷大流行，專家認為未來不會再次出現大規模流行。新華社

疫情 隨著元宵節後中國企業推動復工復產、學校開學而受到關注，中國國務院聯防聯控機制9日召開記者會，通報當前疫情情況。中國國家衛健委發言人米鋒說，近期中國疫情日趨平穩，整體好轉趨勢持續鞏固，未發現病毒變異株傳播力、免疫逃逸能力和致病力明顯增強的情況；中疾控流行病學首席專家吳尊友認為，今後再出現大規模流行的可能性也比較小。

米鋒表示，當前，中國各地中小學相繼開學，農村春耕陸續開始，要繼續做好老年人等重點人群健康服務，加強農村地區物資保障，重視商場、超市、農貿市場等重點場所疫情防控，繼續堅持養老院、兒童福利院、幼兒園和學校等重點機構防控措施等。

對於當前疫情狀況和未來發展，吳尊友指出，中國剛剛經歷了一次全國性的新冠病毒感染流行，多數人已經康復了，還有部分人仍在康復之中。

他認為，這個時段，在全中國範圍內人群的免疫保護力是處在一個較高的時期，所以近幾個月再出現新一波新冠疫情的可能性比較小。今後再出現類似於這次大規模流行的可能性也比較小。

吳尊友說，隨著優化防控策略措施，新冠疫情在未來可能會斷斷續續在局部地區、部分人群、一段時間內發生，出現全中國範圍內短時間集中大規模流行的可能性比較小。

對於學校開學，中國教育部 體育衛生與藝術教育司副司長劉培俊說，整體來看，中國學校疫情防控政策已經明確，各地開學準備基本到位，今年春季學校能夠實現如期、正常、安全開學。他說，如無特殊情況，學校一般不提前開學；如無疫情風險，學生一般不延遲返校。

就是否出現新的病毒變異株，中國疾控中心病毒病所研究員陳操說，監測數據顯示，從今年1月1日以來，從中國各個口岸入境人員當中監測到了39種進化分支，全部為Omicron變異株，以BA.5.2和BF.7及其亞分支為主，到目前為止還沒有監測到傳播力、致病力、免疫逃逸能力明顯增加的新型變異株流行。

對於還沒有「陽」過的孩子或老人，吳尊友建議，第一，繼續做好個人的防護措施，預防感染；第二，如果還沒有接種疫苗 ，盡快接種疫苗。如果符合加強針接種條件的，盡快進行加強針的接種。