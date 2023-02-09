杭州公司日薪294美元請凶宅試睡員 網友：我是窮鬼我怕誰

2021年11月9日，某拍賣平臺進行了一場「24小時凶宅試睡直播」，一名試睡員在一處曾經發生過自殺事件的凶宅內居住生活，透過24小時不間斷直播展示房屋房型及居住體驗。(影片截圖)

浙江杭州一間公司招聘凶宅試睡員，工作內容包括深夜查看有無異常，記錄身體有無異常狀況等。日薪人民幣2,000元（294美元），月薪則是人民幣6萬到6.5萬不等，話題迅速登上微博 熱搜，有網友表示想做這份工作，「我是窮鬼我怕誰。」

長江日報集團旗下新媒體九派新闻報導，凶宅試睡員工作內容，包括凌晨去衛生間、各室屋頂與門後、地下室與陽台、走廊查看有無異常；記錄各時段異常情況並總結；標記重點危險地區；並記錄身體有無異常狀況等。

深圳新聞網報導，在閒魚等二手交易平台上可注意到，相關應聘內容不在少數。例如，「全國可接，偏遠地區加錢，來回路費雇主報銷，主接湖北的單，試睡時間可由雇主指定。」

一名凶宅試睡員李林表示，自己剛入行沒多久，之所以接觸這個職業，也是經「熟手」介紹。他指出，平日里來諮詢的客戶主要都是因為房子以前「出過事」，「有些人擔心晚上住著會出現啥問題，就找人先試睡，確認沒問題再入住。」

除了像李林這樣兼職的「散戶」，凶宅試睡背後，還有包括地產公司在內的專業團隊營運。

一位地產從業人員張寶指出，「凶宅試睡」只是公司的業務之一。實際上，他們能夠提供從買房、過戶、貸款 、甚至裝修的一條龍服務。

不過，比起出售房產，試睡員更多的是透過提供服務來引流。張寶提到，他們提供的主要是房屋的整合式信息，用來幫房主作出購房決策。「當然，如果需要試睡我們也可以」。

西部決策網報導，雲南昆明的小彭刷短視頻時，看到有人招募「凶宅試睡員」，薪酬優厚，心動的小彭就添加了對方聯繫方式。

對方表示，為打消售房時「風水不好」的因素，需有人「試睡」 並提交總結報告，即可賺錢，但在正式入住前要先聽課培訓並試崗。

小彭按對方指示，向對方帳戶轉帳人民幣3,457元「押金」，但轉帳後，對方便沒有了音訊，小彭才意識被騙。

因此評論區也有網友提醒這可能是騙局，「有人試了，是騙局，剛開始讓你用手機 拍，後來嫌你設備不好，騙你買他們的記錄設備，死貴死貴的。買完還有連環套，你發現被騙了他們就拉黑跑路，全程見不到他們的人。」