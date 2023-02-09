京東砸4.5億美元買地 劉強東要給兄弟們蓋房子

京東集團董事會主席劉強東。(路透)

京東集團董事會主席劉強東才剛回國，京東就買下一塊地。根據北京市規劃和自然資源委員會公開信息，位於亦莊新城0303街區的地塊被京東以人民幣31.12億元（4.5億美元）的底價拿下。

劉強東曾表示，要讓兄弟們都能有一個溫暖的、穩定的、自己的「家」。

華爾街見聞報導，該地塊總面積7.17萬平方公尺，規劃建築面積19.46萬平方公尺。位置就在京東集團總部東南側，從京東1號樓南門出發，過個馬路就能抵達。

拿下該地塊的「越新房地產 」，去年12月13日才剛剛成立，由京東全資控股。天眼查信息顯示，該公司擁有房地產開發資質。

2022年底，劉強東在內部信中透露，合併德邦後，京東的員工總數已經超過54萬人。雖然京東的員工分布在各個地區，但北京總部的員工數也早已過萬，且還在不斷增長。

其次，新地塊中的幼兒園、停車場和社區配套設施，雖然會在京東代建後移交相關部門，但對於京東來說也很有意義。一方面，無償代建公用設施，可以進一步提高京東的社會形象；另一方面，這些設施京東自身也能用得到。

此後京東更是合作Etonkids打造了高階雙語幼兒園，員工子女享有折扣價。但是隨著總部員工數量不斷增長，原先的幼兒園規模也可能逐漸不夠。

而且原本的幼兒園距離京東總部還是有著1公里左右的直線距離，往後要是能有個更近的幼兒園也能方便員工。

最後，也是最受關注的居住用地，引發了外界的很多猜想：

第一種可能，京東真的要進軍房地產。從地理位置來說，京東買下的新地塊周邊配套設施完善，距離「經海路」地鐵站也很近。

再考慮到附近有康寧科技、小米 產業園、京東方等公司，有購房需求的人很多，京東如果自建自銷也確實很有市場。

第二種可能，京東要作為員工宿舍。曾經有一個流傳甚廣的故事，劉強東在一次參觀員工宿舍時，看到一間宿舍住了6個人，當場發飆。他立即提出要求，京東的員工宿舍，每間最多只能住兩個人。所有工作滿三年以上的員工，每人單獨房間：「要讓員工、兄弟們活得有尊嚴！」

最有可能的還是第三種，京東會先按照商品房的標準建設住宅，最後再給到員工優惠價。

「福利房」的模式其實也很常見，2018年時，小米就曾與華潤聯手拿下位於昌平沙河鎮的地塊，並建成「萬橡華府」，成為小米的福利房，由小米員工優先購買，且享受9.2折優惠。

如果京東採用這一方案，給到員工的優惠力度可能還會更大。

早在2012年，京東就推出「安居計劃」，向符合條件的員工提供最高人民幣100萬元的無抵押、無擔保、無利息購房借款。

2011年，阿里就推出「iHome」無息置業貸款 計劃。

只要在阿里工作滿兩年、符合相關條件，且購買首套住房的員工，就能申請貸款。