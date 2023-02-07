習近平：努力實現經濟運行整體好轉

在一場中共二十大精神研討班開班式上，中共中央總書記習近平強調，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，努力實現經濟運行整體好轉。(取自央視新聞)

據央視新聞7日報導，在一場學習二十大 精神研討班開班式上，中共 總書記習近平 強調，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，全面深化改革開放，推動高品質發展，進一步引導經營主體強信心、穩定社會預期，努力實現經濟運行整體好轉。

習近平指出，推進中國式現代化必須抓好開局之年的工作。要全面貫徹落實中央決策部署，堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全。

這場研討班由中共中央政治局常委李強主持開班式，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希出席。

習近平強調，一個國家走向現代化，既要遵循現代化一般規律，更要符合本國實際，具有本國特色。中國式現代化既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的鮮明特色。

他指出，二十大報告明確概括了中國式現代化是人口規模巨大的現代化、是全體人民共同富裕的現代化、是物質文明和精神文明相協調的現代化、是人與自然和諧共生的現代化、是走和平發展道路的現代化這5個方面的中國特色，深刻揭示了中國式現代化的科學內涵。

習近平強調，推進中國式現代化是一個系統工程，需要統籌兼顧、系統謀劃、整體推進，正確處理好頂層設計與實踐探索、戰略與策略、守正與創新、效率與公平、活力與秩序、自立自強與對外開放等一系列重大關係。進行頂層設計，需要深刻洞察世界發展大勢，準確把握人民群眾的共同願望，深入探索經濟社會發展規律，使制定的規劃和政策體系體現時代性、把握規律性、富於創造性，做到遠近結合、上下貫通、內容協調。

習近平指出，要統籌發展和安全，貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全和重點領域安全。要堅持獨立自主、自立自強，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，堅持發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。要不斷擴大高水準對外開放，深度參與全球產業分工和合作，用好國內國際兩種資源，拓展中國式現代化的發展空間。