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「下班也不能喝酒」 中國1保險公司黨委頒禁酒令惹議

記者陳政錄／即時報導
中國一家保險公司的黨委頒布超嚴格「禁酒令」，引起議論。(本報資料照片)
中國一家保險公司的黨委頒布超嚴格「禁酒令」，引起議論。(本報資料照片)

為了談生意，有部分人會選擇在下班後喝酒應酬，維繫客戶感情，值得注意的是，中國有一家保險公司內部的中共黨委辦公室，在近日發布了一份「禁酒令」，除了嚴禁公務期間飲酒外，還不許員工在工作日的「下班時間」飲酒，引起議論，被稱為是最嚴禁酒令。

據澎湃新聞報導，中國人保財險黨委辦公室近日發布「關於印發『禁酒令』的通知」，對公司各級機構和全體員工發布六條「禁酒令」。

其中，除了嚴禁在內部公務活動期間飲酒、嚴禁違規使用公款宴請和飲酒、嚴禁酒後駕車等規範外，禁酒令還通知，嚴禁在工作日（含上班時間、下班時間）和其他工作時間飲酒，被認為太過嚴格。

人保財險黨委辦稱，對於違反禁酒令者，公司將依據相關規定進行處分、問責。

過去，中國保險業禁酒令已行之有年，在中國銀保監會合併前，2017年當時的中國保監會曾發布「關於在保監會公務活動中禁止飲酒有關事宜的通知」，該文件的適用對象為保監會機關各部門、派出機構和直屬事業單位，後來也帶動中國相關企業紛紛效仿。

但對於連在工作日的「下班時間」飲酒，都被禁止，已引發議論，有媒體就引述中國網友和員工反映，公司無權禁止員工下班後喝酒，並質疑若上班前一晚喝酒，是否也違反禁令。

公開資料顯示，中國人民財產保險股份有限公司，簡稱「人保財險」，前身為「中國人民保險公司的財產保險部」，是一家在香港上市的中國保險公司。

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