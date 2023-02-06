連高階款也買氣軟？中國iPhone 14 Pro折扣超過3500元

蘋果高階系列機款iPhone 14 Pro。(路透)

中國電商業者與電信業者正以大幅度折扣促銷蘋果 公司最新款iPhone手機 ，折扣額度換算後甚至超過118美元，是新機推出僅僅數月後就罕見大幅度減價，凸顯就連蘋果的高階手機需求也面臨萎縮。

彭博資訊報導，購物網站京東與國營電信業者中國移動都加入提供折扣行列，為高階的iPhone 14 Pro系列提供人民幣800元折扣（約118美元），為期11天。另據中國證券報記者走訪多家銷售通路門市，深圳的零售業者也開始為同款手機降價，幅度達人民幣700元。蘋果在中國的官網則持續以正常定價銷售手機。

中國這波iPhone手機降價時機落在農曆新年尾聲，零售業者為開學季前的購物潮做準備。雖然不清楚這波降價會持續多久，但卻凸顯了中國對智慧手機需求疲弱，而此時蘋果正指望中國的買氣回溫。

不尋常的是，這波iPhone Pro系列的折扣幅度約7%至9%，與通常率先會降價的低階手機提供的折扣幅度差不多。

Jefferies分析師在5日的研究報告中表示：「折扣幅度顯然比我們在1月發現的來得更大，當時幅度為3%至4%。我們認為這是需求疲弱的跡象。」

蘋果的代表並未立即回覆置評請求。

蘋果上周公布上季營收出現2019年來首見下滑，歸咎於鄭州廠生產因疫情受擾與全球需求減弱。不過蘋果執行長庫克表示中國市況回升，此前中國剛放棄新冠清零政策。然而，今年全球智慧手機銷售仍可能延續去年銷售下滑的頹勢，包括三星電子在內的公司都已提出相關警告。

雖然蘋果未提供本季財測，但透露預期本季營收表現將與上季類似，這代表營收很可能下滑約5%，不過蘋果表示，iPhone營收本季可望上揚。

根據Jefferies分析師估計，四款iPhone 14系列銷售在中國市場開賣的頭38天銷量比iPhone 13系列同期間銷量減少28%。