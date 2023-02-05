國台辦會台商：只要認同九二共識 兩岸就可恢復協商

台商新春座談會5日在北京舉行。中國台灣網

中國國台辦5日在北京 舉行「2023年台商新春座談會」，有50多位台商代表與會，中國國台辦主任宋濤指出，將致力促進兩岸各領域交流合作，為兩岸人員往來提供便利，推動早日實現兩岸往來正常化、交流常態化，不斷增進兩岸同胞福祉。他還說，只要台灣當局認同體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸協商談判就可以恢復起來。

據國台辦旗下媒體《中國台灣網》，座談會於北京釣魚台國賓館舉行，宋濤向台商致以新春祝福，座談會後還舉行了聯誼活動。宋濤重申，中共 總書記習近平在新年賀詞中強調，海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。

宋濤說，要全面貫徹落實中共二十大精神和「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，堅持「和平統一、一國兩制」方針，秉持「兩岸一家親」理念，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。

宋濤表示，中國將致力促進兩岸各領域交流合作，為兩岸人員往來提供便利，推動早日實現兩岸往來正常化、交流常態化，不斷增進兩岸同胞福祉。

他說，願在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。只要台灣當局認同體現「一個中國原則」的「九二共識」，兩岸協商談判就可以恢復起來。

宋濤喊話，希望廣大台胞台商堅定紮根發展信心，積極促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，在中華民族偉大復興新征程上作出新貢獻。

據報導，與會的中國全國台企聯會長李政宏表示，新的一年，中國發展空間巨大、前景光明，廣大台商對在中國紮根發展充滿信心。台企聯榮譽會長丁鯤華表示，中國發展潛力大、產業配套完整，台商已有投資 基礎，未來仍會以中國為投資重點。