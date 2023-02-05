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中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

封面故事／7個情緒暴走的小故事

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中央社台北5日電
中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)
中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國偵察氣球入侵美國領空後，中方先辯稱是「民用」，又對布林肯延後訪中聲稱雙方「沒宣布過什麼訪問」。但中方1月間才公開歡迎布林肯訪中及軍報對軍用氣球的介紹，讓辯詞接連被打臉。

中國偵察氣球在蒙大拿州軍事要塞附近高空被發現後，引起軒然大波。為此，國務卿布林肯（Antony Blinken）原定近日訪問中國的行程宣告延期，美中關係再度陷入緊張。

➤➤➤中國高空偵察氣球釀危機 美中關係再探底

陷入尷尬的中國對此接連辯解。中國外交部3日晚間以不具名發言人名義發表聲明，指這艘無人飛艇來自中國「屬民用性質，用於氣象等科研」。受西風帶影響且「自身控制能力有限」而嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因「不可抗力誤入」美國表示遺憾。

而在布林肯宣布延後訪問中國的行程後，中國外交部4日上午同樣以不具名發言人名義發表聲明，宣稱「事實上，中美雙方都沒有宣布過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重」。

中國外交部提到「雙方都沒有宣布過什麼訪問」的說詞，頗令外界錯愕。但隨即有中國網友找出證據，直指中國外交部發言人汪文斌1月17日回答媒體詢問時曾表示，「中方歡迎美國國務卿布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通」，直接打臉上述「沒有宣布過什麼訪問」的說法。

➤➤➤布林肯2月5日訪華 中：希望美方堅持對話而非對抗

至於偵察氣球屬「民用科研」用途說，有網友引用解放軍報2022年2月11日以「軍氣氣球：飄在戰場夾縫中」為題的文章。內容提到，高空氣球可攜帶太陽能電池和相關偵察、監視、通訊設備，在數萬公尺高空長時間駐留，充當「超低軌道衛星」角色。這代表即使是所謂「民用科研」氣球，在攜帶相關設備後即可擁有偵察功能。

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此外，觀察者網同年2月28日針對台灣上空發現共軍軍用氣球的報導發表文章坦承，「軍用氣球也不是子虛烏有」。2021年珠海航展中，中國航空工業、中國電科、航天科工即曾展示多款可搭載雷達光電探測設備的高空繫留氣球。

氣球 布林肯 國務卿

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