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旅美大貓熊樂樂猝逝 中國：十分關切 將赴美調查

記者廖士鋒／即時報導
中國旅美大貓熊「樂樂」於1日猝逝後，中國官方表示「對大貓熊『樂樂』突然去世十分關切」。圖為美國孟菲斯動物園設置的悼念區域。（圖／取自臉書「Memphis Zoo」）
中國旅美大貓熊「樂樂」於1日猝逝後，中國官方表示「對大貓熊『樂樂』突然去世十分關切」。圖為美國孟菲斯動物園設置的悼念區域。（圖／取自臉書「Memphis Zoo」）

中國旅美大貓熊「樂樂」在當地時間1日早晨被發現身亡，中國全國性社團「中國動物園協會」表示已收到美方死訊，並指出相關部門對「樂樂」突然去世十分關切，將組建專家組盡快前往美國，與美方共同調查死因。

據中國動物園協會官網消息，指出2月2日該協會接到美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）通知，旅美開展大貓熊保護合作研究項目的25歲大貓熊「樂樂」於美國當地時間2月1日早晨被發現死亡。「中方對此深表遺憾和惋惜」。消息表示，中國相關部門「對大貓熊『樂樂』突然去世十分關切」，已通知美方妥善保存屍體，並及時組建專家組，盡快前往美國孟菲斯動物園，與美方專家共同開展大貓熊死亡原因調查。

公開資料顯示，「樂樂」出生於1998年7月18日，2003年赴美國孟菲斯動物園開始合作研究，2013年4月到期前又展延10年，原定即將在2023年初送回中國，不料在啟程前夕突然死亡。

對於「樂樂」猝逝，中國許多網友都表示質疑，尤其是與其一同前往孟菲斯動物園的另一隻大貓熊「丫丫」曾被爆料因營養不良而患皮膚病。目前在社群網路微博當中，不少網友都認為應該盡快把「丫丫」送回中國，且有人強烈呼籲把美國列入禁止租借大貓熊黑名單。

中國旅外大貓熊意外死亡並非首次。此前在2019年，有一隻名為「創創」的旅泰大貓熊意外身亡，當時中國與泰國聯合專家組解剖屍體後確認「創創」體表無外傷，氣管無異物，死因系慢性心力衰竭急性發作，全身器官缺氧所致。而負責的保險公司Dhipaya Insurance（TIP）將根據死亡保護理賠條件，支付賠償金1,500萬泰銖（約合45萬美元）。

更早之前，2010年9月9日，也發生神戶王子動物園的大貓熊「興興」意外死亡。當時中國派遣專家組前往日本共同調查後，雙方達成一致的結論，「興興」 是在採精麻醉恢復過程中，因嘔吐使胃液被誤吸入肺而窒息死亡。當時日本按照協議，向中國賠償50萬美元，並將「興興」遺體歸還給中國。此外；2007年旅德大貓熊「嫣嫣」意外死亡時，中國陝西省樓觀台野生動物搶救中心也曾經向德國索賠，不過數個月後中國林業局宣布，不會追究「嫣嫣」死因。

中國官媒「中國網」曾在1月3日報導引述中國動物園協會教授級高工、副會長謝鐘說法指出，在大貓熊愛好者提出「丫丫」疑似受虐的反映後，中國動物園協會組織中國農業大學、成都大熊貓繁育研究基地、中國大熊貓保護研究中心、北京動物園、上海動物園，以及美國孟菲斯動物園、華盛頓國家動物園和亞特蘭大動物園的專家對「丫丫」進行多次健康評估，綜合判斷「丫丫」血液檢測基本正常、影像學檢查無異常、未發現器質性病變，屬於中等健康水平。他還指出，大貓熊在孟菲斯動物園得到了較好的照顧，未有「虐待」大貓熊的情況。

當時謝鐘表示，鑒於「樂樂」、「丫丫」」兩隻大貓熊已進入老年期，「丫丫」」目前患皮膚病的情況也不適宜繼續展出，中國動物園協會已與美方積極協商，盡早接回兩隻大貓熊。

動物園 日本 社群

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