25歲旅美大熊貓「樂樂」離世 網：國寶來不及回家了

旅美大熊貓「樂樂」離世，終年25歲。（取材自環球網）

鬧出疑似受虐風波的旅美大熊貓樂樂離世，終年25歲。美媒報導，據美國田納西州 孟菲斯動物園 當地時間2月3日上午發布的一份聲明，樂樂在睡夢中離世，死因尚未確定，園方正在調查。中國網友聞訊表示，國寶來不及回家了。

中國網此前報導指出，中國動物園協會透露，儘管在孟菲斯動物園的兩隻大熊貓丫丫和樂樂得到悉心照顧，但由於牠們已進入老年期，且丫丫患有皮膚病，中國動物園協會已與美方積極協商，盡早接回兩隻大熊貓。

作為中美共同保護和研究大熊貓計畫的一部分，雌性大熊貓丫丫和雄性大熊貓樂樂2003年4月抵達孟菲斯動物園開始旅美生涯，協議期限為10年，2013年到期後又延長10年。

此前路透報導指出，丫丫和樂樂的生活情況一直備受關注，有保護動物組織批評孟菲斯動物園對丫丫和樂樂提供的照顧不足，讓牠們的健康狀況出現惡化，網友形容丫丫瘦骨嶙峋，形同「乾屍」。中國網友先前還發起「救回」兩隻大熊貓的連署活動。

中國多家自媒體報導，前段時間，美國網友拍攝一段關於丫丫生活現狀的視頻，只見在短短的50多秒時間裡，丫丫竟然在籠子裡跪地不起，不停地磕頭。