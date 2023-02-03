李克強籌備最後一次政府工作報告 提到經濟成績

中國國務院總理李克強。（新華網）

中國總理李克強 今天主持召開國務院 全體會議，討論擬提請3月召開的14屆全國人大一次會議審議的政府工作報告，這也將是他任內最後一次政府工作報告。李克強在會中提到過去5年的經濟成績。

據央視新聞聯播，今天國務院第8次全體會議決定將「政府工作報告（徵求意見稿）」發往各省（區、市）和中央國家機關有關部門、單位徵求意見。

李克強說，國務院向全國人民代表大會報告工作，是憲法規定的重要職責，也是接受人民監督。要廣泛聽取意見、彙聚智慧，使政府工作報告更好反映工作實際和形勢要求。

李克強接著提到他最後一任內的經濟成績。

在過去一年，他提到，「面對疫情等超預期因素衝擊，我們果斷應對，靠前實施既定政策舉措，持續推進供給側結構性改革，及時出臺穩經濟一攬子政策和接續措施，針對中小微企業、個體工商戶經營困難加大幫扶，針對有效需求不足多措並舉擴投資促消費，針對就業 壓力強化穩崗擴就業，針對輸入性通脹壓力以糧食和能源為重點保供穩價」。

李克強還說，過去5年極不尋常、極不平凡……「我們有效應對風險挑戰，圍繞企業、商戶等需求實施宏觀調控，實行規模性減稅退稅降費等政策，以穩市場主體來穩就業保民生。這個過程中，沒有持續大幅增加赤字，沒有超發貨幣，為穩物價創造了宏觀條件。推進改革開放，深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，更大激發市場活力。加強促進創新、擴大內需、環境保護等工作，保障和改善民生。」

他還提到：「我們清醒看到，經濟社會發展仍面臨諸多困難挑戰。」

李克強最後說，隨著穩經濟一攬子政策措施持續發揮效應和優化調整疫情防控措施的落實，當前經濟運行正在回升。各部門要貫徹黨中央、國務院部署，繼續抓好當前經濟社會發展工作，鞏固和拓展經濟運行回升態勢。

據報導，中國國務院現任4名副總理與5名國務委員均出席了這場會議。