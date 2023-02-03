布林肯到訪前 北京控美「濫施長臂管轄」危害全球

中國外交部3日發布「美國濫施『長臂管轄』及其危害」報告，指控美國近年來濫用「長臂管轄」危害全世界。美聯社

國務卿布林肯預計5日抵達北京 展開為期兩天的訪問，中國外交部官網則於3日下午發布近4,000字的報告：「美國濫施『長臂管轄』及其危害」，指控美國近年來濫用「長臂管轄」，加劇了國際社會主要大國間的緊張關係和衝突，同時干預和扭曲正常的國際商業交易和國際貿易秩序，極大地損害了企業利益。

報告稱，歷史上，美國長期持續、頻繁不斷地對各國實施「長臂管轄」。遭受美國「長臂管轄」的國家，既包括美國的盟友國家，也包括與其敵對或關係緊張國家。近年管轄範圍呈現不斷擴大趨勢，長臂越伸越長。

中國外交部表示，按照國際法，一國對域外人員或實體行使管轄一般要求該人員或實體或其行為與該國存在真實、足夠的聯繫。但美國行使「長臂管轄」採「最低聯繫原則」，不斷降低行使「長臂管轄」門檻。

即便與美國只有某種極微弱的聯繫，如在美國設有分支機構、使用美元清算或其他金融服務、利用美郵件系統等均構成「最低聯繫」。

美國為達到「長臂管轄」目的，還進一步發展出「效果原則」，即只要發生在國外的行為在美國境內產生所謂「效果」，不管行為人是否具有美國國籍或住所，也不論該行為是否符合行為發生地法律，美國均可行使管轄權。

報告指出，從本質上看，美國「長臂管轄」是美國政府以其綜合實力和金融霸權為後盾，根據本國法律，對他國實體和個人濫施「域外管轄」的蠻橫司法實踐。

在長期對外使用過程中，美國還並不斷降低打擊門檻、擴大自由裁量權，成為美國推行霸權外交、謀求經濟利益的工具。

報告指控，美國堪稱全球唯一的「制裁超級大國」。根據美國財政部「2021年制裁評估報告」，截至2021財年，美國已生效的制裁措施累計達9,400多項，加劇國家間緊張關係，衝擊國際秩序。

迄今，美國「長臂管轄」已涉及中國、俄羅斯、伊朗、敘利亞、北韓、古巴 、法國、英國、德國、日本等多個國家。

中國外交部表示，美國「長臂管轄」久已有之，其內容和措施隨時代發展變化而不斷變化，但本質並未發生實質性改變，始終是維護美國霸權、打壓外國競爭對手、干涉別國內政甚至顛覆他國政權的霸權工具。

近年來，美濫用「長臂管轄」，門檻不斷降低，力度空前加大，打擊對象範圍不斷擴大。這不僅損害了國家主權平等原則，違反國際法，侵蝕以聯合國 為核心的多邊主義國際秩序，還造成和加劇了國際社會主要大國之間的緊張關係和衝突，對二戰後建立的國際安全體制構成威脅。

同時也干預和扭曲了正常的國際商業交易和國際貿易秩序，破壞了全球貿易正常供應鏈，極大地損害了企業的利益，加大了企業的運營成本。

報告最後呼籲美國，摒棄其非法單邊制裁和「長臂管轄」措施，切實履行其作為聯合國安理會常任理事國的國際責任。