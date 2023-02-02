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香港大攬國際旅客 送50萬張免費機票、100萬份優惠券

記者楊文琪／台北即時報導
Hello Hong Kong啟動儀式，邀請了不同界別人士，向世界各地的旅客問好。（香港旅遊發展局提供）
Hello Hong Kong啟動儀式，邀請了不同界別人士，向世界各地的旅客問好。（香港旅遊發展局提供）

隨著中國解封、大開國門，「Hello Hong Kong」（「你好，香港」）全球宣傳活動正式啟動，將送出50萬張免費機票和旅客消費優惠券，商店也提供優惠，廣邀旅客造訪。

香港旅遊發展局主席彭耀佳博士表示：「香港的旅遊大門已經全面打開，加上近年不斷推陳出新的旅遊元素，旅遊吸引力更勝從前。旅發局透過『Hello Hong Kong』的全方位宣傳，直接向全球送上最親切、最摯誠的歡迎。我有信心憑著香港各式各樣的旅遊體驗，能夠吸引舊雨新知，親臨香港展開精彩難忘的旅程，一同感受這個令人怦然心動的世界級旅遊目的地。」

香港機場管理局主席蘇澤光表示：「我們於疫情最艱難的時刻購入這些機票，可見我們對香港航空業前景充滿信心。這計畫對刺激航空交通或宣傳香港方面均可帶來數以倍計的龐大效應。自去年政府放寬對抵港旅客的旅遊限制及檢疫要求後，香港國際機場客運量，特別是於上一季開始重拾升軌。隨著香港與內地恢復正常的旅遊往來，我們於2023年亦有一個好開始。香港國際機場一直為重要的國際航空樞紐，我們有信心機場的旅客量將會持續飆升。」

據悉，香港旅發局邀請香港知名藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳拍攝一系列宣傳短片，透過全球3000個平台播放。

此外，機管局將由3月起，透過三間本地航空公司包括國泰航空、香港快運及香港航空，分階段向全球多個市場送出合共50萬張機票，吸引旅客訪港。旅發局也與超過1.6萬間商店合作，送出至少100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券。旅客憑券可以在指定的酒吧、餐廳和酒店享用免費的迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點，兌換優惠。

今年，香港將舉辦超過250個不同主題的大型盛事和節日活動，包括香港馬拉松、Clockenflap音樂節、巴塞爾香港展會（Art Basel）、博物館高峰論壇、香港國際七人欖球賽、香港美酒佳餚巡禮及香港跨年倒數等，展示香港源源不絕的活力和多元的魅力。

有關「Hello Hong Kong」活動詳情，請至旅發局網頁：www.discoverhongkong.com

旅發局攜手逾16,000間商店，提供至少100萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券，...
旅發局攜手逾16,000間商店，提供至少100萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券，向旅客獻上心意。（香港旅遊發展局提供）

香港 機場 疫情

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